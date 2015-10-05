Додано: Пон 05 тра, 2025 10:52

rjkz написав: ...............

Я имел ввиду, что Украине следует вести более интенсивную информационную политику. Для этого следует создавать телевизионный (не смейтесь, много людей "предпенсионного" и пенсионного возрастов смотрят ТВ) контент на русском, английском, немецком,..., папуа-новогвинейском языках.

Иметь свои телеканалы.

Почему в США есть пакеты российских каналов на разных языках? И в американских пакетах русскоязычных каналов - как грязи. На любую тему - мода, огород, спорт (дохрена, в тч американский спорт), рыбалка, космос, фильмы - какие угодно.

Много кабельных каналов, по которым можно выбрать язык и в тч русский. Но не украинский. Я, например, когда-то с удовольствием следил за снукером. Но или английский (которого я тогда не знал) или русский.

Почему украинские пакеты только на украинском? Кроме Фридома?

Почему русскоязычные граждане США должны принимать только точку зрения раши, а Украины нет, потому что они не понимают Мовы? ...............Я имел ввиду, что Украине следует вести более интенсивную информационную политику. Для этого следует создавать телевизионный (не смейтесь, много людей "предпенсионного" и пенсионного возрастов смотрят ТВ) контент на русском, английском, немецком,..., папуа-новогвинейском языках.Иметь свои телеканалы.Почему в США есть пакеты российских каналов на разных языках? И в американских пакетах русскоязычных каналов - как грязи. На любую тему - мода, огород, спорт (дохрена, в тч американский спорт), рыбалка, космос, фильмы - какие угодно.Много кабельных каналов, по которым можно выбрать язык и в тч русский. Но не украинский. Я, например, когда-то с удовольствием следил за снукером. Но или английский (которого я тогда не знал) или русский.Почему украинские пакеты только на украинском? Кроме Фридома?Почему русскоязычные граждане США должны принимать только точку зрения раши, а Украины нет, потому что они не понимают Мовы?

Так, к сожалению, получилось, что язык является средством межэтнического общения среди иммигрантов из стран бссср.

Про изучение детьми Инглиша путем просмотра контента - тема закрыта.

По крайней мере с Вами.

Простите, но когда вы жили в Украине, вы почему-то лучше понимали меня.С чем или с кем вы в этом посте спорили?Я, вроде, выделил в вашем посте, с чем я согласен. И я тоже считаю, что укр. пропаганда должна быть на разных языках, а уж на русском обязательно. Хотя бы потому, что "русскоязычные граждане США" это не только бывшие граждане Украины и, естественно, что они не знают мовы.К сожалению или нет, но это совершенно естественно. Русский знают все бывшие граждане СССР, остальные национальные языки знают только бывшие жители соответствующих республик. При всём желании ни укр., ни, к примеру, эстонский таким языком служить не могут.И совершенно понятно, что общение бывших граждан СССР идёт на русском, поэтому укр. язык забывается быстрее. Насколько понимаю, в США общаются бывшие граждане Союза, без деления по республикам, во всяком случае так было до войны.Вот поэтому ваша фраза: "Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием", - как минимум неточна. Правильно было бы сказать: "Если смотришь российские (или пророссийские) СМИ - ты под влиянием. Кто нам доктор, что мы не ведём пропаганду на русском?Хотя это я тоже несколько переборщил. У нас есть достаточно много двуязычных интернет-сайтов - те же УНИАН, РБК, Корреспондент, ... Вот русскоязычных ТВ-каналов, действительно, нет. Или я не знаю. Так опять же кто виноват, кроме нас самих?Я эту тему и не начинал обсуждать. Тут нечего обсуждать - вполне приемлемый метод изучения языка, тем более детьми.И грустно, что вы, похоже, так и не поняли, о чём я говорил. Или не захотели понять.P.s. При этом вы говорите практически то же, что и я. Не знаю, что за канал снукер, который вам нравился, но "или английский или русский". То же самое, что я говорю о "Фиксиквх" или "Пин-коде" (тут, правда, выбора вообще нет - только русский).