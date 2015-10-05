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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:43
Wirująświatła написав:
а какая связь общечеловеческих ценностей с е..тыми людьми?
Других людей у меня для Вас нет...
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:45
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
а какая связь общечеловеческих ценностей с е..тыми людьми?
Других людей у меня для Вас нет...
меняйте окружение)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 05 тра, 2025 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:47
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
а какая связь общечеловеческих ценностей с е..тыми людьми?
Других людей у меня для Вас нет...
меняйте окружение)
Так ти ж не дінешся нікуди.. Тільки періодично обіцяєш.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:58
Skype сьогодні офіційно припиняє своє існування
Залишилися лічені години до повного вимкнення служби, яка працювала ще з 2003 року. Користувачів закликають переходити на платформу Microsoft Teams, яка стала основною заміною Skype у бізнес-середовищі, а також активно використовується для особистого спілкування.
Нагадаємо, Skype колись був одним із найпопулярніших месенджерів у світі. Його перевагою були безкоштовні відеодзвінки, голосовий зв’язок і зручні чати. Проте з часом сервіс почав втрачати позиції через конкуренцію з боку Zoom, WhatsApp, Telegram та Google Meet.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:11
Wirująświatła написав:
меняйте окружение)
Чтобы было нескучно адаптироваться к новым проявлениям?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:16
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
меняйте окружение)
Чтобы было нескучно адаптироваться к новым проявлениям?
была бы у меня банда я бы вас выкрал. ну воровали ж невест почему нельзя выкрасть 56летнего жениха? малые бы отлично справились. не для себя конечно. Воровать для себя - грех.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:40
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я бы вас выкрал. ну воровали ж невест почему нельзя выкрасть 56летнего жениха?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:49
Wirująświatła написав:
Skype сьогодні офіційно припиняє своє існування
Залишилися лічені години до повного вимкнення служби, яка працювала ще з 2003 року. Користувачів закликають переходити на платформу Microsoft Teams, яка стала основною заміною Skype у бізнес-середовищі, а також активно використовується для особистого спілкування.
Нагадаємо, Skype колись був одним із найпопулярніших месенджерів у світі. Його перевагою були безкоштовні відеодзвінки, голосовий зв’язок і зручні чати. Проте з часом сервіс почав втрачати позиції через конкуренцію з боку Zoom, WhatsApp, Telegram та Google Meet.
Скайп сначала стал тормозным и глючным унылым г-ом, и только потом начал терять позиции. Причем изначально он таковым не был.
Кстати, спасибо за напоминание. Он у меня ещё на телефоне установлен был. Решил, что надо снести, а то был интересный опыт с необанком. Банк закрыли, и приложение из Play Store удалили. А на телефоне осталось. И без Play Store не удалялось. Применять специальные методы не хотелось, так оно и болталось, пока телефон не поменял.
Востаннє редагувалось M-Audio
в Пон 05 тра, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:52
rjkz написав:
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Я имел ввиду, что Украине следует вести более интенсивную информационную политику. Для этого следует создавать телевизионный (не смейтесь, много людей "предпенсионного" и пенсионного возрастов смотрят ТВ) контент на русском, английском, немецком,..., папуа-новогвинейском языках.
Иметь свои телеканалы.
Почему в США есть пакеты российских каналов на разных языках? И в американских пакетах русскоязычных каналов - как грязи. На любую тему - мода, огород, спорт (дохрена, в тч американский спорт), рыбалка, космос, фильмы - какие угодно.
Много кабельных каналов, по которым можно выбрать язык и в тч русский. Но не украинский. Я, например, когда-то с удовольствием следил за снукером. Но или английский (которого я тогда не знал) или русский.
Почему украинские пакеты только на украинском? Кроме Фридома?
Почему русскоязычные граждане США должны принимать только точку зрения раши, а Украины нет, потому что они не понимают Мовы?
Простите, но когда вы жили в Украине, вы почему-то лучше понимали меня.
С чем или с кем вы в этом посте спорили?
Я, вроде, выделил в вашем посте, с чем я согласен. И я тоже считаю, что укр. пропаганда должна быть на разных языках, а уж на русском обязательно. Хотя бы потому, что "русскоязычные граждане США" это не только бывшие граждане Украины и, естественно, что они не знают мовы.
Так, к сожалению, получилось, что язык является средством межэтнического общения среди иммигрантов из стран бссср.
К сожалению или нет, но это совершенно естественно. Русский знают все бывшие граждане СССР, остальные национальные языки знают только бывшие жители соответствующих республик. При всём желании ни укр., ни, к примеру, эстонский таким языком служить не могут.
И совершенно понятно, что общение бывших граждан СССР идёт на русском, поэтому укр. язык забывается быстрее. Насколько понимаю, в США общаются бывшие граждане Союза, без деления по республикам, во всяком случае так было до войны.
Вот поэтому ваша фраза: "Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием", - как минимум неточна. Правильно было бы сказать: "Если смотришь российские (или пророссийские) СМИ - ты под влиянием. Кто нам доктор, что мы не ведём пропаганду на русском?
Хотя это я тоже несколько переборщил. У нас есть достаточно много двуязычных интернет-сайтов - те же УНИАН, РБК, Корреспондент, ... Вот русскоязычных ТВ-каналов, действительно, нет. Или я не знаю. Так опять же кто виноват, кроме нас самих?
Про изучение детьми Инглиша путем просмотра контента - тема закрыта.
По крайней мере с Вами.
Я эту тему и не начинал обсуждать. Тут нечего обсуждать - вполне приемлемый метод изучения языка, тем более детьми.
И грустно, что вы, похоже, так и не поняли, о чём я говорил. Или не захотели понять.
P.s. При этом вы говорите практически то же, что и я. Не знаю, что за канал снукер, который вам нравился, но "или английский или русский". То же самое, что я говорю о "Фиксиквх" или "Пин-коде" (тут, правда, выбора вообще нет - только русский).
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:57
M-Audio приветствуем вас на самой дружелюбной ветке форума)
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