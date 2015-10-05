смешны эмигранты своим типа украинским неофитством
нет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:59
Re: Психологія та інші цікавинки
смешны эмигранты своим типа украинским неофитством
нет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:03
Майстер на всі руки ©
І заробляю ними, і бавлюсь теж(як хобі)
Просто не маю бажання озвучувати основну професію, яка мені вдається/подобається найкраще.
Хоча, під мої "срібні руки" можна підставляти багато професій!
Наприклад, - по комп'ютерах - не вмію/воно не моє...
А от по дронах... - так, в керуванні ними - не дуже, а от перепаював на дронах деякі деталі(не одноразово) - і все потім гарно працювало/літало!
Чи от взимку котел(в мене двох-функційний газовий) почав був запалюватись і вимикатись що 3хв. І так "клацав" туди-сюди... Не набирав заданої йому температури...
Я його розібрав... - підглянув на ютубі в чому причина. Але там показали, що треба деяку річ відкручувати з нього, а це треба було ще більше "розкурочувати" його
А я - "ввімкнув смикалку" і полагодив його, не відкручуючи оту деталь!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:09
Вах, який молодець!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:12
вертолёты бы тоже мог ремонтировать, ничего сложного - хвост, пропеллер и весь вертолёт). у меня в детстве был.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 05 тра, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:13
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:25
Як зручно мати не той ВОС))
Не буду ж я хліб відбирати у нашого "військового" з не тим ВОСом!
Він же спеціально вчився 100500років на "не той ВОС"! - бо раптом війна(яка й настала), а він вже "підкований не тим ВОСом"!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:36
Успіх
Прикинь… сам не можу нарадітись… Не треба мити кабани, не треба заряджати рації, копати траншеї і «писати журнал комбата» . Один раз навчився літати, і тільки встигай міняти гривні в долари.
Тобі ж і кажуть це , але ти ж обмежено придатний думати))))
Тому все чекаєш коли наступний раз забарахлить котел 😅
Це гарна робота, постійна .
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