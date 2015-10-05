смешны эмигранты своим типа украинским неофитством
нет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:59
Re: Психологія та інші цікавинки
смешны эмигранты своим типа украинским неофитством
нет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:03
Майстер на всі руки ©
І заробляю ними, і бавлюсь теж(як хобі)
Просто не маю бажання озвучувати основну професію, яка мені вдається/подобається найкраще.
Хоча, під мої "срібні руки" можна підставляти багато професій!
Наприклад, - по комп'ютерах - не вмію/воно не моє...
А от по дронах... - так, в керуванні ними - не дуже, а от перепаював на дронах деякі деталі(не одноразово) - і все потім гарно працювало/літало!
Чи от взимку котел(в мене двох-функційний газовий) почав був запалюватись і вимикатись що 3хв. І так "клацав" туди-сюди... Не набирав заданої йому температури...
Я його розібрав... - підглянув на ютубі в чому причина. Але там показали, що треба деяку річ відкручувати з нього, а це треба було ще більше "розкурочувати" його
А я - "ввімкнув смикалку" і полагодив його, не відкручуючи оту деталь!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:09
Вах, який молодець!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:12
вертолёты бы тоже мог ремонтировать, ничего сложного - хвост, пропеллер и весь вертолёт). у меня в детстве был.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 05 тра, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:13
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:25
Як зручно мати не той ВОС))
Не буду ж я хліб відбирати у нашого "військового" з не тим ВОСом!
Він же спеціально вчився 100500років на "не той ВОС"! - бо раптом війна(яка й настала), а він вже "підкований не тим ВОСом"!
Додано: Пон 05 тра, 2025 11:36
Успіх
Прикинь… сам не можу нарадітись… Не треба мити кабани, не треба заряджати рації, копати траншеї і «писати журнал комбата» . Один раз навчився літати, і тільки встигай міняти гривні в долари.
Тобі ж і кажуть це , але ти ж обмежено придатний думати))))
Тому все чекаєш коли наступний раз забарахлить котел 😅
Це гарна робота, постійна .
Додано: Пон 05 тра, 2025 12:14
Что касается "железного занавеса", это не вы писали:
?
И вы этого хотите не для своих детей или моих внуков, а для всех.
Да и ещё было. И rjkz писал, что молодцы грузины, что не очень хорошо знают русский. Вот, правда, не уверен, что английский знают лучше.
Да и все ваши призывы отгородиться от "росс. инфополя", блокировки интеренета, росСМИ это не о "железном занавесе"? Тот же "совок", только тогда старались отгородиться глушилками и запретами на поездки на Запад, а сейчас вы мечтаете отгородиться незнанием языка. Тогда не помогли ни глушилки, ни незнание языка (в те времена было реально немного людей, хорошо знавших английский). Во время войны это понятно, но на всю оставшуюся жизнь не получится. Тем более, все эти блокировки достаточно легко обходятся.
"Голоса" воспринимались не "як оксюморон", почему вы надеетесь, что роспропаганда на украинском будет восприниматься "як оксюморон"? Для этого должна быть хорошая/качественная укрпропаганда, которой бы люди доверяли. Не будут доверять, как это было в Союзе, повторится то же самое - будут слушать роспропаганду. Пока, к сожалению, укрпропаганда не очень пользуется доверием.
И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.
Додано: Пон 05 тра, 2025 13:11
Re: Психологія та інші цікавинки
Аська тоже опередила время
Додано: Пон 05 тра, 2025 13:21
Re: Психологія та інші цікавинки
25 в степени 1,312 млн книг - шестигранные комнаты, в каждой из которых по 20 полок на каждой 32 книги в каждой книге по 410 стр, на странице 40 строк, в каждой строке 80 букв.
В этой условной библиотеке есть все книги и слова написанные и которые будут написаны, лекарства от всех болезней, все тексты написанные человечеством, все ваши посты на форуме, все сожжёные страницы мёртвых душ гоголя, последние слова Эйнштейна, которые не поняла медсестра, формула бессмертия.
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