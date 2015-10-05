Додано: Пон 05 тра, 2025 12:14

Faceless написав: ..........

По-перше, звідки ви вкотре взяли про залізну завісу? Я хіба пропонував щось таке, чи Микола?

Я писав щодо того, що варто було б для своїх дітей зробити середовище "без російської". Щоб вона точно не сприймалася, як рідна. Віддалити дітей від російського інфополя.

Россропаганда українською є і зараз, точніше всілякі іпсо, але то вже геть інша історія. А більша частина російської брехні про мишебратьєв в перекладі українською вже звучатиме, як оксюморон.

Так, це займе час, але не так багато, як ви думаєте. Достатньо виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" ..........По-перше, звідки ви вкотре взяли про залізну завісу? Я хіба пропонував щось таке, чи Микола?Я писав щодо того, що варто було б для своїх дітей зробити середовище "без російської". Щоб вона точно не сприймалася, як рідна. Віддалити дітей від російського інфополя.Россропаганда українською є і зараз, точніше всілякі іпсо, але то вже геть інша історія. А більша частина російської брехні про мишебратьєв в перекладі українською вже звучатиме, як оксюморон.Так, це займе час, але не так багато, як ви думаєте. Достатньо виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою"

Faceless написав: .........

ЛАД написав: Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского? Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто. .........В ідеалі - треба. Хоча це дійсно непросто.

Что касается "железного занавеса", это не вы писали:И вы этого хотите не для своих детей или моих внуков, а для всех.Да и ещё было. Иписал, что молодцы грузины, что не очень хорошо знают русский. Вот, правда, не уверен, что английский знают лучше.Да и все ваши призывы отгородиться от "росс. инфополя", блокировки интеренета, росСМИ это не о "железном занавесе"? Тот же "совок", только тогда старались отгородиться глушилками и запретами на поездки на Запад, а сейчас вы мечтаете отгородиться незнанием языка. Тогда не помогли ни глушилки, ни незнание языка (в те времена было реально немного людей, хорошо знавших английский). Во время войны это понятно, но на всю оставшуюся жизнь не получится. Тем более, все эти блокировки достаточно легко обходятся."Голоса" воспринимались не "як оксюморон", почему вы надеетесь, что роспропаганда на украинском будет восприниматься "як оксюморон"? Для этого должна быть хорошая/качественная укрпропаганда, которой бы люди доверяли. Не будут доверять, как это было в Союзе, повторится то же самое - будут слушать роспропаганду. Пока, к сожалению, укрпропаганда не очень пользуется доверием.И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.