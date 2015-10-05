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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:36

Re: Психологія та інші цікавинки

ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:53

Долярек

от перепаював на дронах деякі деталі(не одноразово) - і все потім гарно працювало

Сітківку зможеш?
(Питання до тебе, бо пацієнт такий що треба не якість, а якнайдешевше)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:58


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 14:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Давайте оценивать реально, а не хотелки.
Да, сегодня "навчання і так вже українською", но при этом вне урока дети (многие) говорят по-русски. Их дети, тоже будут нормально говорить по-русски. Так что минимум через 2 поколения. Сколько времени шла русификация?
Или вы хотите через колено ломать? И карать за употребление русского в быту?
Опять я не по делу вспомню совок?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 14:39

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Давайте оценивать реально, а не хотелки.
Да, сегодня "навчання і так вже українською", но при этом вне урока дети (многие) говорят по-русски. Их дети, тоже будут нормально говорить по-русски. Так что минимум через 2 поколения. Сколько времени шла русификация?
Или вы хотите через колено ломать? И карать за употребление русского в быту?
Опять я не по делу вспомню совок?
нічого не вийде. Інтернет російський. Ігри російскомовні.Діти ж книжок зараз мало читають. Важнєйшим із іскуств є компютерні іграшки.) Щодо русифікації комуністами то для любителів історії нагадаю, що комуністи займались і українізацією)
Розумію, що для патріотів це єресь, но сучасну укр мову і академічну шароварщину створили комуняки)
Переробити то на західний діалект воно можно. Проблема в тім, що забагато театральності і штучності.
Та і чесно кажучи люди, які займаються українізацією далеко не найвищого рівня.
Помню попав в київ в вднх. Архітектура - Сталінський класизм, а з колонок -Потап і Настя Пиришкі Пупипиришкі))) при всіх моїх симпатіях до колишніх принад Насті, на вднх можно було б включати щось інше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 15:16

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:Інтернет російський

Нажаль научпопу чи просто приколів значно більше російською

fox767676
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