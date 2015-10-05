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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:36
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.
Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:53
Долярек
от перепаював на дронах деякі деталі(не одноразово) - і все потім гарно працювало
Сітківку зможеш?
(Питання до тебе, бо пацієнт такий що треба не якість, а якнайдешевше)
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:58
римейк один дома агрессивный триллер
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Додано: Пон 05 тра, 2025 14:17
Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.
Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Давайте оценивать реально, а не хотелки.
Да, сегодня "навчання і так вже українською", но при этом вне урока дети (многие) говорят по-русски. Их дети, тоже будут нормально говорить по-русски. Так что минимум
через 2 поколения. Сколько времени шла русификация?
Или вы хотите через колено ломать? И карать за употребление русского в быту?
Опять я не по делу вспомню совок?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 14:39
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.
Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Давайте оценивать реально, а не хотелки.
Да, сегодня "навчання і так вже українською", но при этом вне урока дети (многие) говорят по-русски. Их дети, тоже будут нормально говорить по-русски. Так что минимум
через 2 поколения. Сколько времени шла русификация?
Или вы хотите через колено ломать? И карать за употребление русского в быту?
Опять я не по делу вспомню совок?
нічого не вийде. Інтернет російський. Ігри російскомовні.Діти ж книжок зараз мало читають. Важнєйшим із іскуств є компютерні іграшки.) Щодо русифікації комуністами то для любителів історії нагадаю, що комуністи займались і українізацією)
Розумію, що для патріотів це єресь, но сучасну укр мову і академічну шароварщину створили комуняки)
Переробити то на західний діалект воно можно. Проблема в тім, що забагато театральності і штучності.
Та і чесно кажучи люди, які займаються українізацією далеко не найвищого рівня.
Помню попав в київ в вднх. Архітектура - Сталінський класизм, а з колонок -Потап і Настя Пиришкі Пупипиришкі))) при всіх моїх симпатіях до колишніх принад Насті, на вднх можно було б включати щось інше.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:16
Banderlog написав:
Інтернет російський
Нажаль научпопу чи просто приколів значно більше російською
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fox767676
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:34
Успіх написав: rjkz написав: Успіх написав:
Фуххххххх...
Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство!
Ви - оприділіться!!!
Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Труси/хрестик))
Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!
Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
В какой области Вы считаете себя профессионалом?
Вас влаштує відповідь, що в мене "срібні руки"?(трошки не дотягую до "золотих рук")
Нет. В чем Вы профессионал в той мере, в какой Вам будут платить и ценить Вашу работу?
У кого-то серебрянные руки, у кого-то золотые яйца.
В чем Ваши знания и умения на наивысшем уровне?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:35
fox767676 написав: Banderlog написав:
Інтернет російський
Нажаль научпопу чи просто приколів значно більше російською
хто дивиться той научпоп ? Маса сидить в тіктоці)
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:41
rjkz написав:
Нет. В чем Вы профессионал в той мере, в какой Вам будут платить и ценить Вашу работу?
У кого-то серебрянные руки, у кого-то золотые яйца.
В чем Ваши знания и умения на наивысшем уровне?
Це Ви професіонал, а в Успіха широкий профіль і багатий досвід відсутності досвіду) шо не ясно? І на машинці швейній шити може)) я теж могу)
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Додано: Пон 05 тра, 2025 15:51
rjkz написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них.
Я что-то совсем запутался.
Разве зависть не является общечеловеческой ценностью?
Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии?
Зависть - это не ценность.
Это мощнейший деструктивный фактор.
Зависть может убить абсолютно все.
И не только в переносном смысле.
Сколько людей было убито из зависти?
Сколько войн было начато из зависти?
Сколько всего плохого происходило и происходит из зависти?
Есть тн "белая зависть", но тут явно есть иное, более подходящее определение.
Скажем, радость за чужие успехи.
Или еще как-то.
+++
Зависть это полностью деструктивный фактор, немногие люди не сваливаются из нее в ненависть, агрессию или вообще слепую ярость. Те кто остается нормальным... это как правило люди которые что-то из себя представляют, которые есть, а не кажутся... но таких очень мало. В садиках-школах, когда родители/воспитатели/учителя вдруг случайно узнают, что ребенок живет в "крутом" по меркам местного района доме, за редким исключением, отношения резко меняются.
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