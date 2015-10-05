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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх

Дивний якийсь підхід, Ви вважаєте що мінус одна мова у спілкуванні це добре?

Наразі, є дві-три, буде одна-дві...
Регрес замість прогресу...
Також вибір, але чому цей вибір войовничо потрібно нав'язувати?

Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?
Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?

Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова??? :D

Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. :mrgreen:
_Mykola_
 
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