Faceless написав:ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.
Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх
Дивний якийсь підхід, Ви вважаєте що мінус одна мова у спілкуванні це добре?
Наразі, є дві-три, буде одна-дві...
Регрес замість прогресу...
Також вибір, але чому цей вибір войовничо потрібно нав'язувати?
Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?
Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?
Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???
Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті.