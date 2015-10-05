Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 351352353354> Додано: Пон 05 тра, 2025 16:18 Faceless написав: ЛАД написав: И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх

Дивний якийсь підхід, Ви вважаєте що мінус одна мова у спілкуванні це добре?



Наразі, є дві-три, буде одна-дві...

Регрес замість прогресу...

Також вибір, але чому цей вибір войовничо потрібно нав'язувати?



Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?

Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?



Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???



Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Дивний якийсь підхід, Ви вважаєте що мінус одна мова у спілкуванні це добре?Наразі, є дві-три, буде одна-дві...Регрес замість прогресу...Також вибір, але чому цей вибір войовничо потрібно нав'язувати?Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. _Mykola_ Повідомлень: 5604 З нами з: 09.02.09 Подякував: 689 раз. Подякували: 717 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 17:21 Re: Психологія та інші цікавинки _Mykola_ написав: Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???

Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Давайте так

Інформація у світі-сильно зашумлена...

Але правила

Хто володіє інформацією - той керує світом....

Ніхто не відміняв.

Тому

Якщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку?

А раз напад агресора підтримують - то чому він повинен зупинятись?



От і все

Тобто мова/віра - не єдині причини війни , але все одно їх наявність збільшує бажання агресора воювати.



ПС

от якби було по іншому

приватно хоч на марсіанськів. а в ЗМІ - виключно Державною...

От тут у противника й зникає можливість доповісти головнокомандуючому що їх діяльність підтримується



Чи я не правий?



ППС

На рахунок -* мінус мова...

А що у світі якщо відмовився від педераційної то не існує ще десь десяток як мінімум більших по впливу?

Англійська, Німецька, Французська, Іспанська, Китайська, Індійська, Італійська, Швецька, Голландська

Польська(Словацька, Словенська, Чеська ) як мінімум не складніші від педераційної і займають у світі більшу частку ВВП ніж педераційники) Давайте такІнформація у світі-сильно зашумлена...Але правилаНіхто не відміняв.ТомуЯкщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку?А раз напад агресора підтримують - то чому він повинен зупинятись?От і всеТобто мова/віра - не єдині причини війни , але все одно їх наявність збільшує бажання агресора воювати.ПСот якби було по іншомуприватно хоч на марсіанськів. а в ЗМІ - виключно Державною...От тут у противника й зникає можливість доповісти головнокомандуючому що їх діяльність підтримуєтьсяЧи я не правий?ППСНа рахунок -* мінус мова...А що у світі якщо відмовився від педераційної то не існує ще десь десяток як мінімум більших по впливу?Англійська, Німецька, Французська, Іспанська, Китайська, Індійська, Італійська, Швецька, ГолландськаПольська(Словацька, Словенська, Чеська ) як мінімум не складніші від педераційної і займають у світі більшу частку ВВП ніж педераційники) budivelnik

Повідомлень: 26218 З нами з: 15.01.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 2979 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 17:22 _Mykola_ написав: rjkz написав: ........

Есть тн "белая зависть", но тут явно есть иное, более подходящее определение.

Скажем, радость за чужие успехи.

Или еще как-то. ........Есть тн "белая зависть", но тут явно есть иное, более подходящее определение.Скажем, радость за чужие успехи.Или еще как-то.

+++

Зависть это полностью деструктивный фактор, немногие люди не сваливаются из нее в ненависть, агрессию или вообще слепую ярость. Те кто остается нормальным... это как правило люди которые что-то из себя представляют, которые есть, а не кажутся... но таких очень мало. В садиках-школах, когда родители/воспитатели/учителя вдруг случайно узнают, что ребенок живет в "крутом" по меркам местного района доме, за редким исключением, отношения резко меняются. +++Зависть это полностью деструктивный фактор, немногие люди не сваливаются из нее в ненависть, агрессию или вообще слепую ярость. Те кто остается нормальным... это как правило люди которые что-то из себя представляют, которые есть, а не кажутся... но таких очень мало. В садиках-школах, когда родители/воспитатели/учителя вдруг случайно узнают, что ребенок живет в "крутом" по меркам местного района доме, за редким исключением, отношения резко меняются.

Не знаю, но, возможно, дело не в зависти, а в человеке.

Если человек ощущает себя неполноценным, ущемлённым, обиженным, вот тут зависть и разворачивается вовсю. Причём не важно, действительно ли он ущемлён и неполноценен, главное его ощущения.

rjkz упомянул о белой зависти. Это как раз нормальное чувство.

Я завидовал в жизни людям, которые умеют/знают что-то, чего я не умею/не знаю, например играть на муз. инструментах. Есть у меня друг-архитектор. Как-то мы были с дочкой (ещё школьницей) вместе с ним в художественном музее современной живописи в Мюнхене. Честно признаюсь, я в этом не разбираюсь, только на уровне ощущений, нравится-не нравится. Он начал рассказывать моей дочке, объяснять. Это тоже для меня было предметом зависти. Но я не испытывал ничего даже отдалённо похожего на ненависть, агрессию и, тем более, ярость. Не знаю, но, возможно, дело не в зависти, а в человеке.Если человек ощущает себя неполноценным, ущемлённым, обиженным, вот тут зависть и разворачивается вовсю. Причём не важно, действительно ли он ущемлён и неполноценен, главное его ощущения.упомянул о белой зависти. Это как раз нормальное чувство.Я завидовал в жизни людям, которые умеют/знают что-то, чего я не умею/не знаю, например играть на муз. инструментах. Есть у меня друг-архитектор. Как-то мы были с дочкой (ещё школьницей) вместе с ним в художественном музее современной живописи в Мюнхене. Честно признаюсь, я в этом не разбираюсь, только на уровне ощущений, нравится-не нравится. Он начал рассказывать моей дочке, объяснять. Это тоже для меня было предметом зависти. Но я не испытывал ничего даже отдалённо похожего на ненависть, агрессию и, тем более, ярость. ЛАД 2 Повідомлень: 34309 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 17:30 Бетон написав: 25 в степени 1,312 млн книг - шестигранные комнаты, в каждой из которых по 20 полок на каждой 32 книги в каждой книге по 410 стр, на странице 40 строк, в каждой строке 80 букв.



В этой условной библиотеке есть все книги и слова написанные и которые будут написаны, лекарства от всех болезней, все тексты написанные человечеством, все ваши посты на форуме, все сожжёные страницы мёртвых душ гоголя, последние слова Эйнштейна, которые не поняла медсестра, формула бессмертия.







https://libraryofbabel.info/ 25 в степени 1,312 млн книг - шестигранные комнаты, в каждой из которых по 20 полок на каждой 32 книги в каждой книге по 410 стр, на странице 40 строк, в каждой строке 80 букв.В этой условной библиотеке есть все книги и слова написанные и которые будут написаны, лекарства от всех болезней, все тексты написанные человечеством, все ваши посты на форуме, все сожжёные страницы мёртвых душ гоголя, последние слова Эйнштейна, которые не поняла медсестра, формула бессмертия.





Даже этот текст форума был здесь за 10 лет до его написания сегодня. Потрясающе



exact match:

Title: xefgyadrkz Page: 374

Location: 0krv21eipro5ih2b5dgt6dugr6cieg...-w3-s3-v16 Даже этот текст форума был здесь за 10 лет до его написания сегодня. Потрясающеexact match:Title: xefgyadrkz Page: 374Location: 0krv21eipro5ih2b5dgt6dugr6cieg...-w3-s3-v16 Бетон

Повідомлень: 4890 З нами з: 17.12.22 Подякував: 172 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 17:57 budivelnik написав: _Mykola_ написав: Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???

Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Давайте так

Інформація у світі-сильно зашумлена...

Але правила

Хто володіє інформацією - той керує світом....

Ніхто не відміняв.

Тому

Якщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку? Давайте такІнформація у світі-сильно зашумлена...Але правилаНіхто не відміняв.ТомуЯкщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку? Вывод неверный. Нет прямой связи между тем, на каком языке человек говорит, и тем, что/кого он поддерживает. Во время 2 МВ предатели говорили на разных языках - и на русском, и на украинском, и на татарском, и на французском, и...



От і все

Тобто мова/віра - не єдині причини війни , але все одно їх наявність збільшує бажання агресора воювати. При этом почему-то гораздо чаще воевали народы, говорившие на разных языках, а уж вера вообще никогда никого не останавливала - воевали и единоверцы, а если с разной верой, то это ещё и давало повод объявить войну религиозной - то ли за освобождение Гроба Господня, то ли "святынь ислама".



На рахунок -* мінус мова...

А що у світі якщо відмовився від педераційної то не існує ще десь десяток як мінімум більших по впливу?

Англійська, Німецька, Французська, Іспанська, Китайська, Індійська, Італійська, Швецька, Голландська

Польська(Словацька, Словенська, Чеська ) як мінімум не складніші від педераційної і займають у світі більшу частку ВВП ніж педераційники)

Языков в мире не просто много, а очень много. Согласно данным крупнейшего в мире каталога языков Ethnologue, по состоянию на 2024 год на Земле насчитывается 7164 языка, относящихся к 142 различным языковым семьям[1].



На наиболее распространённых языках, которых насчитывается 40, разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Но мы их не знаем. Можно выучить ещё английский + ещё один какой-то. Вряд ли можно ставить ещё бОльшую задачу. Но русский мы уже знаем. Так, может, стоит добавить ещё, а не отказываться от того, что уже знаем?

И да, на китайском, индийском, японском разговаривают гораздо больше людей и у этих стран гораздо выше ВВП. Но, надеюсь, вы не станете предлагать ввести обязательное обучение китайскому или японскому.

А что касается Индии, то при всём колониальном прошлом индийцы не отказались от английского языка. Английский язык, широко используемый в бизнесе и администрации, имеет статус «вспомогательного официального языка»[105]; он также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем Обучение в большинстве вузов Индии ведётся на английском языке.

И никого это не смущает и не вызывает каких-то проблем.

Такую ограниченность, по-моему, демонстрирует только Украина.

Наши "политики" этим пользовались в своих корыстных целях и добились успешных результатов. Вывод неверный. Нет прямой связи между тем, на каком языке человек говорит, и тем, что/кого он поддерживает. Во время 2 МВ предатели говорили на разных языках - и на русском, и на украинском, и на татарском, и на французском, и...При этом почему-то гораздо чаще воевали народы, говорившие на разных языках, а уж вера вообще никогда никого не останавливала - воевали и единоверцы, а если с разной верой, то это ещё и давало повод объявить войну религиозной - то ли за освобождение Гроба Господня, то ли "святынь ислама".Языков в мире не просто много, а очень много.Но мы их не знаем. Можно выучить ещё английский + ещё один какой-то. Вряд ли можно ставить ещё бОльшую задачу. Но русский мызнаем. Так, может, стоит добавить ещё, а не отказываться от того, что уже знаем?И да, на китайском, индийском, японском разговаривают гораздо больше людей и у этих стран гораздо выше ВВП. Но, надеюсь, вы не станете предлагать ввести обязательное обучение китайскому или японскому.А что касается Индии, то при всём колониальном прошлом индийцы не отказались от английского языка.И никого это не смущает и не вызывает каких-то проблем.Такую ограниченность, по-моему, демонстрирует только Украина.Наши "политики" этим пользовались в своих корыстных целях и добились успешных результатов. ЛАД 2 Повідомлень: 34309 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 18:14 _Mykola_ написав: ............

Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?

Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?

.......... ............Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?.......... В последнее время мне кажется, что именно так.

И что Европа это более-менее хорошо понимает. Отчасти и поэтому и не торопится нас принимать.

А мы сами... Почему хочет "элита" и действительно ли хочет, это отдельный вопрос.

А народу пообещали конфетку на горизонте: "Вот вступим в ЕС и сразу заживём богато". Так же, как в 91-м обещали "2-ую Францию".

"2-ую Францию" уже получили. Некоторые. Очень немногие. В последнее время мне кажется, что именно так.И что Европа это более-менее хорошо понимает. Отчасти и поэтому и не торопится нас принимать.А мы сами... Почему хочет "элита" и действительно ли хочет, это отдельный вопрос.А народу пообещали конфетку на горизонте: "Вот вступим в ЕС и сразу заживём богато". Так же, как в 91-м обещали "2-ую Францию"."2-ую Францию" уже получили. Некоторые. Очень немногие. ЛАД 2 Повідомлень: 34309 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 18:16 budivelnik написав: _Mykola_ написав: Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???

Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова???Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. Давайте так

Інформація у світі-сильно зашумлена...

Але правила

Хто володіє інформацією - той керує світом....

Ніхто не відміняв.

Тому

Якщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку?

А раз напад агресора підтримують - то чому він повинен зупинятись?



От і все

Тобто мова/віра - не єдині причини війни , але все одно їх наявність збільшує бажання агресора воювати.



ПС

от якби було по іншому

приватно хоч на марсіанськів. а в ЗМІ - виключно Державною...

От тут у противника й зникає можливість доповісти головнокомандуючому що їх діяльність підтримується



Чи я не правий?



ППС

На рахунок -* мінус мова...

А що у світі якщо відмовився від педераційної то не існує ще десь десяток як мінімум більших по впливу?

Англійська, Німецька, Французська, Іспанська, Китайська, Індійська, Італійська, Швецька, Голландська

Польська(Словацька, Словенська, Чеська ) як мінімум не складніші від педераційної і займають у світі більшу частку ВВП ніж педераційники) Давайте такІнформація у світі-сильно зашумлена...Але правилаНіхто не відміняв.ТомуЯкщо в Українському сегменті через 1000+днів ПІСЛЯ активного нападу- розповсюджена мова АГРЕСОРА... значить ментально носії мови цього агресора підтримують...- чи Ви б на місці Пуйла прийшли б до іншого висновку?А раз напад агресора підтримують - то чому він повинен зупинятись?От і всеТобто мова/віра - не єдині причини війни , але все одно їх наявність збільшує бажання агресора воювати.ПСот якби було по іншомуприватно хоч на марсіанськів. а в ЗМІ - виключно Державною...От тут у противника й зникає можливість доповісти головнокомандуючому що їх діяльність підтримуєтьсяЧи я не правий?ППСНа рахунок -* мінус мова...А що у світі якщо відмовився від педераційної то не існує ще десь десяток як мінімум більших по впливу?Англійська, Німецька, Французська, Іспанська, Китайська, Індійська, Італійська, Швецька, ГолландськаПольська(Словацька, Словенська, Чеська ) як мінімум не складніші від педераційної і займають у світі більшу частку ВВП ніж педераційники)

ІМХО Трохи інший підхід, якщо людина веде себе як гівно, то всерівно на якій вона мові розмовляє і яку патріотичну одежину вдягає.



Яка мова, особисто, не важливо взагалі, важливо що людина при цьому робить.

Колись тут був багатозетнік, який пішов у мордокнигу на фоні ковіду, так вишиванка, мова, паріотизм, френдлієр і все таке, але ж з початком війни, показний патріотизм "на словах", в реальності... допомоги війську нуль, але імідж турбопатріота у мережі тримається. ІМХО Трохи інший підхід, якщо людина веде себе як гівно, то всерівно на якій вона мові розмовляє і яку патріотичну одежину вдягає.Яка мова, особисто, не важливо взагалі, важливо що людина при цьому робить.Колись тут був багатозетнік, який пішов у мордокнигу на фоні ковіду, так вишиванка, мова, паріотизм, френдлієр і все таке, але ж з початком війни, показний патріотизм "на словах", в реальності... допомоги війську нуль, але імідж турбопатріота у мережі тримається. _Mykola_ Повідомлень: 5604 З нами з: 09.02.09 Подякував: 689 раз. Подякували: 717 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 19:45

фильм полностью https://youtu.be/49dhlxt47Mk?si=4diTrpDkMFuGDjLi семейное кино (не русское)фильм полностью Wirująświatła

Повідомлень: 29820 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:04 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: Не помню точно, кому спасибо, но минералка + яблочный сок (без сахара) с ГИ 41, офигенная вещь.

Бомба Не помню точно, кому спасибо, но минералка + яблочный сок (без сахара) с ГИ 41, офигенная вещь.Бомба



Не за что.

Что такое ГИ41? Не за что.Что такое ГИ41?





показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.



Типа сахара мало показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь.Типа сахара мало



А, дошло.

Гликемический индекс.

Сразу не сообразил. А, дошло.Гликемический индекс.Сразу не сообразил. rjkz

Повідомлень: 17324 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8568 раз. Подякували: 5407 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:22 fox767676 написав: смешны эмигранты своим типа украинским неофитством

нет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса смешны эмигранты своим типа украинским неофитствомнет более яростных сторонников фарионства, чем сбежавшие после первых повесток 2014 в польши\канады русскоязычные лейтенанты запаса



Я рад, чтто сделал Вам настроение.

Смех - это хорошо. Обычно, но не всегда,, человек с чувством юмора - умный человек.

Повесток не получал.

Нахожусь в США. Не в Канаде и не в Польше.

Фарион...впрочем о мертвых либо хорошо либо...

Русскоязычный я уже на свет появился.

Киев в те времена был русскоязычным.

Украиноязычным мне уже смысла нет становиться.

Тут-бы англоязычным стать не мешало.

Кстати, как-то читал статью ВВС. Оказывается, в мире ежегодно исчезает около 400 языков и диалектов. ХЗ откуда их столько взялось, что есть чему исчезать в таком количестве. Но иднея такая, что со врмеенем останется с десяток языков на планете. Украинский там будет? Я рад, чтто сделал Вам настроение.Смех - это хорошо. Обычно, но не всегда,, человек с чувством юмора - умный человек.Повесток не получал.Нахожусь в США. Не в Канаде и не в Польше.Фарион...впрочем о мертвых либо хорошо либо...Русскоязычный я уже на свет появился.Киев в те времена был русскоязычным.Украиноязычным мне уже смысла нет становиться.Тут-бы англоязычным стать не мешало.Кстати, как-то читал статью ВВС. Оказывается, в мире ежегодно исчезает около 400 языков и диалектов. ХЗ откуда их столько взялось, что есть чему исчезать в таком количестве. Но иднея такая, что со врмеенем останется с десяток языков на планете. Украинский там будет? rjkz

Повідомлень: 17324 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8568 раз. Подякували: 5407 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 351352353354> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4008

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34