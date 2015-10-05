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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:26

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:А от по дронах... - так, в керуванні ними - не дуже, а от перепаював на дронах деякі деталі(не одноразово) - і все потім гарно працювало/літало!
вертолёты бы тоже мог ремонтировать, ничего сложного - хвост, пропеллер и весь вертолёт). у меня в детстве был.


Да и ракету сможет - она еще проще.
ФИгли там у трубы запаять один конец?
:lol:
Долярчику надо срочно в НАСА или СпейсХ.

Советы космического масштаба он уже научился давать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:33

  Wirująświatła написав:M-Audio приветствуем вас на самой дружелюбной ветке форума)

Так это же из "нападения" переползли сюда?
Насчёт дружелюбия я в курсе
:mrgreen:
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:36

  M-Audio написав:Насчёт дружелюбия я в курсе
спиной к некоторым лучше не поворачиваться) слишком дружелюбные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:39


спиной к некоторым лучше не поворачиваться)


При3.14здеть в своих жизненных историях тоже лишнее. Поймают и напихают.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:25

  Hotab написав:

спиной к некоторым лучше не поворачиваться)


При3.14здеть в своих жизненных историях тоже лишнее. Поймают и напихают.
та ладно, тіко ніжні чуйства) просто цікаво поняти що в психіатра в голові?) Питання, які не дають покоя...
Як гадаєш яка улюблена казочка в дитинстві була в Віталіана? Він був бажаною дитиною в батьків? Може і сам розкаже тут все таки групова терапія а дипломам нас не удівіш. Тому хто перший вбрав халат і труси той і психіатр :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:39

Я ж не прирівнюю себе до Ілона Маска!)))

  rjkz написав:Нет. В чем Вы профессионал в той мере, в какой Вам будут платить и ценить Вашу работу?
У кого-то серебрянные руки, у кого-то золотые яйца.
В чем Ваши знания и умения на наивысшем уровне?
Я ж вже писав:
1. Що є певна професія, яка мені і подобається і гроші за неї платять мені!
2. І який сенс в тому, що я озвучу ту професію(а я немаю бажання її озвучувати) - що зміниться?
Що зміниться, якщо я скажу, що я, наприклад, класний електрик, чи сантехнік? Чи одною лівою розбираю і збираю сучасний велосипед? Чи майстер по ремонту побутової техніки? Чи плиточник, або мебельщик?
Це ж нічого не змінює!

Просто я кажу, що до тієї професії, де я ЗАРАЗ профі(чи майже профі), я ще можу і інших багато професій освоїти до рівня "профі"/НЕ погано вони теж мені вдаються!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 05 тра, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:41

Re: Психологія та інші цікавинки

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:И "виростити одне покоління, що не сприймає російську як "свою" как раз и получится, в лучшем случае, через 2 поколения.

Якщо виросте одне покоління, що не знатиме (принаймні з дитинства) російську, в побуті вже буде вживати українську, навчання і так вже українською, то друге покоління - їхні діти - вже ростимуть в українськомовному середовищі, принаймні більшою частиною. Це вже буде успіх

Дивний якийсь підхід, Ви вважаєте що мінус одна мова у спілкуванні це добре?

Наразі, є дві-три, буде одна-дві...
Регрес замість прогресу...
Також вибір, але чому цей вибір войовничо потрібно нав'язувати?

Ви ж розумієте, чим більше заборон, тим більше спротив... чи досвід сересере нічому не навчив?
Европа трохи не розуміє заборон на мови спілкування... Чи у нас діаметрально інший шлях, і декларування руху в Европу, це маячня і популізм?

Чи насправді вважаєте що істинна причина війни це виключно мова??? :D

Ці мовні срачі, вони деструктивні по своїй суті. :mrgreen:
Поцікавтеся краще, як французи відносяться до англійської;)
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:07

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:40

  Успіх написав:Хоча, під мої "срібні руки" можна підставляти багато професій! :D
Чи от взимку котел(в мене двох-функційний газовий) почав був запалюватись і вимикатись що 3хв. І так "клацав" туди-сюди... Не набирав заданої йому температури...
Я його розібрав... і полагодив його

Скажу за себе, вже писав за вєлік, теж саме стосується 2-х контурного котла. У тебе схоже був сажотрус включився. Якщо шось серйозне, немає в інструкції, я тупо пишу знайомому майстру, він пише коли зможе приїхать подивитись, погоджуємо час. Звісно якихось ЗЧ може не буть в наявності, тоді він каже коли все буде зроблено та ціну. Все, з мого боку питань нема, я не буду витрачать свій час на вивчення якихось спеціальних інструкцій. Чому? Тому-що мій робочий час коштує дорожче, чим час роботи майстра по котлам, плюс спецінструмент. Плюс є гарантія, бо це БУВ офіційний сервіс мого котла. Плюс обслуговування котла десь серпень-вересень, так, у них є періодичне ТО, зазвичай це раз на рік, майстер попереджає коли краще зробить, бо в опалювальний період дуже багато авральної роботи.
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 23:05

  Успіх написав:наприклад, класний електрик, чи сантехнік? Чи майстер по ремонту побутової техніки?

У мене такі люди БУЛИ на телефоні 24/7/365. Чому? Тому-що мені потрібна БУЛА електрика, вода, працююче холодильне обладнання 24/7/365. Такий спеціаліст мог заробить за приїзд сотку і більше. Не знаю шо ти маєш на увазі під сучасним вєліком, але схоже це не твоє. :lol:
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