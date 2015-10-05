Додано: Вів 06 тра, 2025 08:52

барабашов написав: орден и бюст из гранита напротив ЦУМа орден и бюст из гранита напротив ЦУМа

орден и бюст это хорошо, но в неформальных группах медальки (в любом виде) не приняты и даже вредны, потому что противоречат ценностям группы. В центре Одессы есть сквер где играют в шахматы. Это абсолютно неформальная группа, вход и выход свободный, цености данной группы общение и игра в шахматы.Представьте, что там появляется некий человек, который начинает раздавать медальки.1й вопрос будет за что? ну допустим за хорошую игру (в той ситуаци это уместно). Но тогда это уже турнир, который формализирует группу, поскольку появляется формальный лидер (раздающий медальки) и собственно формальная награда. Соответственно меняются и групповые ценности, вместо общения и равноправной игры ценостями становятся занимаемое место в турнирной таблице и лица которые занимают там топовые места.В итоге (если группа это принимает) люди начинают идти в сквер уже не за общением и игрой, а за статусами (местом в таблице) и наградой - медальками.Перенести этот кейс на мою банду 90х невозможно, её ценностями (помимо музыки) были общение, условная независимость от взрослых и коллективная оборона. Уберите любую из этих ценностей (кроме музыки) и банде конец. Если банда не может себя защитить каждый е участник будет искать другую банду. Или если к нам подсадить взрослого супервайзера который бы за чем то следил, банде тоже конец, супервайзеров хватало в школе и внешкольных секциях.