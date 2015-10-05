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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 00:43

  Faceless написав:....
Поцікавтеся краще, як французи відносяться до англійської;)
Не дуже.
З різних причин. І знають мало - всього 39%.
І що, який висновок?
Але врахуйте, що французька на 5 місті в світі по поширенності, на ній розмовляє як на другій до 200 млн. і є рідною для 80 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 02:34

  Hotab написав:
А де його медалі?))

истории с выпрашиванием еды вдохновили хотаба на выпрашивание медалек
:D :D :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 02:38

эволюция midi клавиатур
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:40

Нема кому хліб пекти, тому сидимо без хліба?)))

  Water написав:
  Успіх написав:наприклад, класний електрик, чи сантехнік? Чи майстер по ремонту побутової техніки?

У мене такі люди БУЛИ на телефоні 24/7/365. Чому? Тому-що мені потрібна БУЛА електрика, вода, працююче холодильне обладнання 24/7/365. Такий спеціаліст мог заробить за приїзд сотку і більше.

24/7/365 - цікаво, як багато є майстрів, які готові працювати 24/7? :D
Ні, ну що є такі певні "аварійні служби" - то так(вони є і мають бути), а от щоб ПРИВАТНИЙ майстер працював в режимі 24/7 - навряд, чи є(або таких - одиниці і відповідно там ціна за виклик ого-го!) :mrgreen:

І тут би ще класно, щоб хтось підняв тему про "нема кому працювати - всіх майстрів тцк забрало", а я би посміявся :D

Чи в Києві - по-іншому, ніж в місті Лева?
Чи в Києві - чекаєте на майстрів(не важливо, чи це електрик/сантехнік/ремонт побутової техніки і т.п.) - 2-3тижні, а не 2-3дні?

Бо, якщо так - то напевно і без хліба в Києві сидять, бо нема кому хліб пекти - всіх пекарів тцк забрало! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 08:52

  барабашов написав:орден и бюст из гранита напротив ЦУМа
орден и бюст это хорошо, но в неформальных группах медальки (в любом виде) не приняты и даже вредны, потому что противоречат ценностям группы. В центре Одессы есть сквер где играют в шахматы. Это абсолютно неформальная группа, вход и выход свободный, цености данной группы общение и игра в шахматы.


Представьте, что там появляется некий человек, который начинает раздавать медальки.

1й вопрос будет за что? ну допустим за хорошую игру (в той ситуаци это уместно). Но тогда это уже турнир, который формализирует группу, поскольку появляется формальный лидер (раздающий медальки) и собственно формальная награда. Соответственно меняются и групповые ценности, вместо общения и равноправной игры ценостями становятся занимаемое место в турнирной таблице и лица которые занимают там топовые места.

В итоге (если группа это принимает) люди начинают идти в сквер уже не за общением и игрой, а за статусами (местом в таблице) и наградой - медальками.

Перенести этот кейс на мою банду 90х невозможно, её ценностями (помимо музыки) были общение, условная независимость от взрослых и коллективная оборона. Уберите любую из этих ценностей (кроме музыки) и банде конец. Если банда не может себя защитить каждый е участник будет искать другую банду. Или если к нам подсадить взрослого супервайзера который бы за чем то следил, банде тоже конец, супервайзеров хватало в школе и внешкольных секциях.
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