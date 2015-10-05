Додано: Вів 06 тра, 2025 08:52

орден и бюст это хорошо, но в неформальных группах медальки (в любом виде) не приняты и даже вредны, потому что противоречат ценностям группы. В центре Одессы есть сквер где играют в шахматы. Это абсолютно неформальная группа, вход и выход свободный, ценности данной группы - общение и игра в шахматы.





Представьте, что там появляется некий человек, который начинает раздавать медальки.



1й вопрос будет за что? ну допустим за хорошую игру (в той ситуации это уместно). Но тогда это уже турнир, который формализирует группу, поскольку появляется формальный лидер (раздающий медальки) и собственно формальная награда.





Соответственно меняются и групповые ценности, вместо общения и равноправной игры ценностями становятся занимаемое место в турнирной таблице и лица которые занимают там топовые места.



В итоге (если группа это принимает) люди начинают идти в сквер уже не за общением и игрой, а за статусами (местом в таблице) и наградой - медальками.



Перенести этот кейс на мою банду 90х невозможно, её ценностями (помимо музыки) были общение, условная независимость от взрослых и коллективная оборона. Уберите любую из этих ценностей (кроме музыки) и банде конец. Если банда не может себя защитить каждый её участник будет искать другую банду. Или если к нам подсадить взрослого супервайзера который бы за нами следил, банде тоже конец, супервайзеров хватало в школе и внешкольных секциях.



Теперь про форум. формальная ли это организация? люди приходят за общением, а не за теми целями которые ставит модерация. Поэтому нет. Формальная организация всегда управляется "сверху", то есть должен быть формальный руководитель, который задаёт её цели и направляет/контролирует их достижение. И даже правила форума не делают её формальной, правила есть везде. Только разные.



У нас в банде не обижали малых и не употребляли наркотики. Кто хотел покурить травку шёл себе куда-то и там курил. Если бы он это делал при всех, его бы выгнали (в теплопункт была дверь, которая закрывалась изнутри, особо упоротых мы не впускали - аналог форумного бана). Или с шахматистами, если вы туда придёте играть в карты или в футбол, или покурить травку выгнать вас из сквера невозможно - общественное место, но это вызовет раздражение "клуба шахматистов" и вас попросят отойти на расстояние.



турниры могут быть и в неформальных группах, но тогда на время турнира группа временно формализируется. пример - стихийная игра в футбол, кто то должен набрать команду, определив подходящих/не подходящих, чтобы не было перевеса у одной из сторон.



Распределить роли (кому стоять на воротах), контролировать правила игры. Причём с этим человеком должны быть согласны все участники турнира. Иначе игры не получится. На время турнира этот человек получает формальные полномочия, которые тут же исчезают после игры.



примерно то же делает и модератор, на время когда чистит и банит он получает формальные полномочия. Но как только он перестаёт это делать становится обычным форумчаном. Не потому что я так хочу, так работает неформальная группа.