Додано: Вів 06 тра, 2025 11:42

Успіх написав: fox767676 написав: А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін

Цікаво, де всі ці крики/візги ділись про "нема/не буде кому працювати!!!"?

Йде ЧЕТВЕРТИЙ рік повномасштабки і, наче, бусіки бусифікують, що дурні, всіх перехожих... - а дифіцита хліба - нема!(значіть пекарі - є!) Аварії по е/енергії, чи по водопроводах ремонтуються в короткі терміни!(значить електрики і сантехніки - теж є!) Громадський транспорт - їздить нормально!(значить водії - теж є!)



То що виходить?

Що ще воювати ми можемо довго?

Запас "людського ресурсу" виявляється ще є ого-гоооо?!



А країна ворога розвалиться вже як не наступного року, то через рік - точно! Деякі форумчани ж не дадуть збрехати, що країні-агресору ось-ось буде кирдик?! Цікаво, де всі ці крики/візги ділись про "нема/не буде кому працювати!!!"?Йде ЧЕТВЕРТИЙ рік повномасштабки і, наче, бусіки бусифікують, що дурні, всіх перехожих... - а дифіцита хліба - нема!(значіть пекарі - є!) Аварії по е/енергії, чи по водопроводах ремонтуються в короткі терміни!(значить електрики і сантехніки - теж є!) Громадський транспорт - їздить нормально!(значить водії - теж є!)То що виходить?Що ще воювати ми можемо довго?Запас "людського ресурсу" виявляється ще є ого-гоооо?!А країна ворога розвалиться вже як не наступного року, то через рік - точно! Деякі форумчани ж не дадуть збрехати, що країні-агресору ось-ось буде кирдик?!

Тобі, як людині Jack of all trades, master of none, буде непросто зрозуміти, що коли шукаєш не аби кого, а класного спеціаліста, то таких і ДО війни було непросто вихопити. А тепер, коли хто виїхав, хто воює, а хто і загинув, то така проблема поглибилася.Проте таких Джеків як ти дійсно знайти не проблема. Тому «хліб» є. А от смачних ролів стало знайти складніше.