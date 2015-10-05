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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 354355356357>
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:наприклад, класний електрик, чи сантехнік? Чи майстер по ремонту побутової техніки?

У мене такі люди БУЛИ на телефоні 24/7/365. Чому? Тому-що мені потрібна БУЛА електрика, вода, працююче холодильне обладнання 24/7/365. Такий спеціаліст мог заробить за приїзд сотку і більше.

24/7/365 - цікаво, як багато є майстрів, які готові працювати 24/7? :D
Ні, ну що є такі певні "аварійні служби" - то так(вони є і мають бути), а от щоб ПРИВАТНИЙ майстер працював в режимі 24/7 - навряд, чи є(або таких - одиниці і відповідно там ціна за виклик ого-го!) :mrgreen:
Чи в Києві - по-іншому, ніж в місті Лева?

Це не одна особа, їх декілька, обслуговування саме таких об`єктів з виходом на Обленерго, якщо це електрика, плюс у них були генератори, на випадок якщо нічого більше не зробиш. За генератор окрема оплата погодинно.
З тих кого знаю, один з електриків воює, майстер-холодильщик загинув десь під Волновахою. :cry:
Шо там в Києві- не знаю.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 10:58

Re: Психологія та інші цікавинки

  Banderlog написав:вони в києві зажерлись, там тцк вяле до неможливості) в києві хліб найкращий в Україні.


У Києві Святий хліб ( я беру на фарисейській заквасці житомирського заводу)
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:17

  Wirująświatła написав:
.............
Перенести этот кейс на мою банду 90х невозможно, её ценностями (помимо музыки) были общение, условная независимость от взрослых и коллективная оборона. Уберите любую из этих ценностей (кроме музыки) и банде конец. Если банда не может себя защитить каждый её участник будет искать другую банду. Или если к нам подсадить взрослого супервайзера который бы за нами следил, банде тоже конец, супервайзеров хватало в школе и внешкольных секциях.
..........
Ладно, нравится вам называть свою группу "бандой", ваше право (хотя сами пишете, что тогда вы сами себя так не называли и никто не называл).
Но можно 2 вопроса?
1. От кого банда защищала, если вы сами пишете, что гопников вы боялись? От взрослых, от учителей, от одноклассников, от других таких же "банд"?
2. Если "подсадить взрослого супервайзера" типа тьютора, который не командовал бы, а мягко управлял или даже не управлял, а просто направлял бы вашу деятельность, "банде тоже конец"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:31

  fox767676 написав:.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін

По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:34

ЛАД

Если "подсадить взрослого супервайзера" типа тьютора, который не командовал бы, а мягко управлял или даже не управлял, а просто направлял бы вашу деятельность, "банде тоже конец"?


Тим більше що лідери все одно завжди є в будь-якій «банді».
Є старші за віком (у віці до 16-17 завжди видно різницю в інтелекті у трохи старших) , голос яких важить більше.
Є такі хто самі обирають роль ведених.
Та навіть той момент, що саме малі крали і клянчили їжу для старших Віталіків, які лежали на пляжі Одеси, каже про існування ієрархіі.
Що не теза, якийсь маня-мірок маминого хомʼячка, дуже схожого на «колективного автора студентів психологів першого курсу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:36

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fox767676 написав:А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
:D
Цікаво, де всі ці крики/візги ділись про "нема/не буде кому працювати!!!"?
Йде ЧЕТВЕРТИЙ рік повномасштабки і, наче, бусіки бусифікують, що дурні, всіх перехожих... - а дифіцита хліба - нема!(значіть пекарі - є!) Аварії по е/енергії, чи по водопроводах ремонтуються в короткі терміни!(значить електрики і сантехніки - теж є!) Громадський транспорт - їздить нормально!(значить водії - теж є!)

То що виходить?
Що ще воювати ми можемо довго?
Запас "людського ресурсу" виявляється ще є ого-гоооо?!

А країна ворога розвалиться вже як не наступного року, то через рік - точно! Деякі форумчани ж не дадуть збрехати, що країні-агресору ось-ось буде кирдик?!
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:42

  Успіх написав:
  fox767676 написав:А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
:D
Цікаво, де всі ці крики/візги ділись про "нема/не буде кому працювати!!!"?
Йде ЧЕТВЕРТИЙ рік повномасштабки і, наче, бусіки бусифікують, що дурні, всіх перехожих... - а дифіцита хліба - нема!(значіть пекарі - є!) Аварії по е/енергії, чи по водопроводах ремонтуються в короткі терміни!(значить електрики і сантехніки - теж є!) Громадський транспорт - їздить нормально!(значить водії - теж є!)

То що виходить?
Що ще воювати ми можемо довго?
Запас "людського ресурсу" виявляється ще є ого-гоооо?!

А країна ворога розвалиться вже як не наступного року, то через рік - точно! Деякі форумчани ж не дадуть збрехати, що країні-агресору ось-ось буде кирдик?!


Тобі, як людині Jack of all trades, master of none, буде непросто зрозуміти, що коли шукаєш не аби кого, а класного спеціаліста, то таких і ДО війни було непросто вихопити. А тепер, коли хто виїхав, хто воює, а хто і загинув, то така проблема поглибилася.
Проте таких Джеків як ти дійсно знайти не проблема. Тому «хліб» є. А от смачних ролів стало знайти складніше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:50

Re: Психологія та інші цікавинки

історична довідка
Жакерія (фр. Jacquerie) — назва селянського повстання, що спалахнуло у Французькому королівстві в 1358 році й охопило 1/6 частину держави. Назва походить від фр. Jacques bonhomme — Жак-добряк, як феодали жартома називали селян.


Дюма "Жак Простак"
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:03

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:ІМХО Трохи інший підхід, якщо людина веде себе як гівно, то всерівно на якій вона мові розмовляє і яку патріотичну одежину вдягає.

Яка мова, особисто, не важливо взагалі, важливо що людина при цьому робить.
Мені також все одно на якій мові розмовляє(думає) людина....
Але є нюанс...
Якщо людина робить правильно і багато і МОЖЕ зробити БІЛЬШЕ просто відмовившись від російської в ЗМІ на період ВІЙНИ - то це правильніше...

Скажу коротко...
Булінг будь-якої мови - це відстій!
Це моя особиста позиція. І не важливо щодо якої мови він робиться.
Будь-яка людина має право обирати на якій мові вона спілкується.

Для контактів з державою є офіційна, закріплена законодавством мова, все інше то особистий вибір людини у демократичному суспільстві.
Лізти державним кривим рилом у особистий вибір людини на мову повсякденного спілкування не варто!

Підтримувати політику утисків будь-яких мов з боку керуючої партії у мовних та релігійних питаннях не буду. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:15

ТеоретичноVSпрактично))

  Hotab написав:смачних ролів стало знайти складніше
Проігнорую твої натяки, які підкреслюють твоє невігластво)) і продовжу - так от:
- смачних ролів - теж не бракує/є кому їх крутити)
- в будках з шаурмою - стоять "здорові лби", крутять шаурму... - мабуть, просто в них не той ВОС?))
- в буд-магазинах - аналогічно бачу "здорові лби"

То де, де дифіцит робочої сили?
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