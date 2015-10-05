fox767676 написав:......... А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов.
Попробуйте оспорить Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
fox767676 написав:......... А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов.
Попробуйте оспорить Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
Спорить не буду, но последние 3 из вашего списка я бы у вечным не отнёс. Афины тогда уж больше заслуживают этого статуса. Или какие-нибудь Фивы с Мемфисом, которые, правда, исчезли и потому не "вечные".