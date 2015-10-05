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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:21

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін

По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов. :)


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Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:56

со 2й минуты. больше юмор чем что то серьёзное.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:55

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін

По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов. :)


Попробуйте оспорить
Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
Спорить не буду, но последние 3 из вашего списка я бы у вечным не отнёс.
Афины тогда уж больше заслуживают этого статуса. Или какие-нибудь Фивы с Мемфисом, которые, правда, исчезли и потому не "вечные".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:29

Wirująświatła
Де кавери?
Тут німці канцлера вибрали, став музику.
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:30

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 21:54

  Wirująświatła написав:

Якась суміш польської і ще якоїсь, так? :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:04

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов. :)


Попробуйте оспорить
Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
Спорить не буду, но последние 3 из вашего списка я бы у вечным не отнёс.
Афины тогда уж больше заслуживают этого статуса. Или какие-нибудь Фивы с Мемфисом, которые, правда, исчезли и потому не "вечные".


То древние, а не вечные
Последние 3 - ну надо было чуть снизить планку до уровня Киева ;)
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 22:52

  Wirująświatła написав:
кашубська
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