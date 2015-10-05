|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:21
ЛАД написав: fox767676 написав:
.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов.
Попробуйте оспорить
Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 12:56
со 2й минуты. больше юмор чем что то серьёзное.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29829
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2482 раз.
- Подякували: 3478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 06 тра, 2025 17:55
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов.
Попробуйте оспорить
Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
Спорить не буду, но последние 3 из вашего списка я бы у вечным не отнёс.
Афины тогда уж больше заслуживают этого статуса. Или какие-нибудь Фивы с Мемфисом, которые, правда, исчезли и потому не "вечные".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34312
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5322 раз.
- Подякували: 4842 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 06 тра, 2025 18:29
Wirująświatła
Де кавери?
Тут німці канцлера вибрали, став музику.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14995
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2384 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
2
Додано: Вів 06 тра, 2025 21:30
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29829
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2482 раз.
- Подякували: 3478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8049
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Вів 06 тра, 2025 22:04
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
.........
А Київ - Вічне Місто, як Іерусалім, Дамаск, Рим, Стамбул, Париж, Прага, Пекін
По-моему, вы сильно расширяете список "вечных" городов.
Попробуйте оспорить
Взял интегрально по историческому, культурному и политическому влиянию
Понятно что Афины ещё старше, но политически и архитектурно малоубедительны. А Нью Йорк наоборот , культурно и экономически мегакрут , но с т.з "вечности" судить ещё рановато.
Спорить не буду, но последние 3 из вашего списка я бы у вечным не отнёс.
Афины тогда уж больше заслуживают этого статуса. Или какие-нибудь Фивы с Мемфисом, которые, правда, исчезли и потому не "вечные".
То древние, а не вечные
Последние 3 - ну надо было чуть снизить планку до уровня Киева
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 22:52
Wirująświatła написав:
західно-поліська, підляська (?)
а може штучна крос-слов'янська
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 06 тра, 2025 23:44, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 тра, 2025 23:11
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8049
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Вів 06 тра, 2025 23:43
Wirująświatła написав:
словацька звичайно
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9314
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|4020
|
|