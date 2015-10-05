Психологія та інші цікавинки
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Додано: Вів 06 тра, 2025 23:47
Нє, підляська мікромова, на стику української\білоруської\польської але все ж українська
просто юнаки виразно чорнявенькі , спочатку подумав може серби чи гуцули якісь расово можуть бути лемки чи русини, але мова все ж нагадує за рідні північно-західне полісся\підляшшя upd: расових лемків я вгадава і мова лемківська
Востаннє редагувалось
fox767676
в Сер 07 тра, 2025 00:23, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
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Додано: Сер 07 тра, 2025 00:10
Operacija Oluja
Зверніть увагу на середній вік бійців
Тільки командири та поліцаї (приймали участь у повному штатному складі) старщі за 25 років.
https://www.youtube.com/live/ysCH1oPBtJI
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Додано: Сер 07 тра, 2025 00:44
UA написав:
словацька звичайно
вот текст песни)
Під облачком явір похилений,
Сидит на нім пташок премилений. Слухай, мила, як той пташок співа, Же з любови нич добра не бива. Же з любови, же з любови нич добра не бива. Ци та любов є од Бога дана? Ци лем може д'яблом підшептана? Хоч би-с не хтів, то мусиш любити, Хоч би-с не хтів, прото маш терпіти. Хоч би-с не хтів, хоч би-с не хтів, прото маш терпіти. Мила, мила, ти покусо єдна, Любив я тя не рік і не два. Ци ми дала зілля си напити? Не мож, мила, ніяк без тя жити. Не мож, мила, не мож, мила, ніяк без тя жити. Ми ворожка давно ворожила, Же мя здурит дівка чорнобрива. Же не буду видів за ньов світа, Аж проминут мої млади літа. Аж проминут, аж проминут мої млади літа. Програш (на тему Вступу). Під облачком явір зеленіє. Посмотр, мила, як той вітер віє. Може, вирве єго з корінями. Мила моя, што то буде з нами? Мила моя, мила моя, што то буде з нами? Успіх написав:
Якась суміш польської і ще якоїсь, так?
это AI кавер. я когда 1й раз услышал не поверил ушам,
вот та же песня в другой аранжировке
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Сер 07 тра, 2025 01:56, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Додано: Сер 07 тра, 2025 00:57
очень круто спасибо. стиль похож. утром сделаю кавер если найду текст.
Wirująświatła
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:06
UA
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:14
Wirująświatła написав:
очень круто спасибо. стиль похож. утром сделаю кавер если найду текст.
Там щось
Спалю пару сербських штабів щоб зря не ходити.
Та про царя Звономіра
UA
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:17
UA написав:
https://www.youtube.com/live/ZALtzTmPz-E
Русинську я розумію менш за словацьку
43 млн переглядів. ибануца
сделал кавер в стиле фламенко
https://www.riffusion.com/song/bb9615e0 ... de3ccc44f7
Wirująświatła
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:37
конкретно эта песня не очень... но у него на канале есть что послушать.
чем то напомнило депеш мод
Ані кроку назад,
Архангели добра, Відправимо до пекла ворога Не здригнеться крило, До кінця стоїмо! Просто має бути знищене це зло Біль розчиняється як дим в повітрі Світ вже ніколи не буде колишнім Всі, хто яскраве бачив з неба світло Слід на скрижалях вічності залишать в нас Ані кроку назад, Архангели добра, Відправимо до пекла ворога Не здригнеться крило, До кінця стоїмо! Просто має бути знищене це зло Ані кроку назад, Архангели добра, Відправимо до пекла ворога Не здригнеться крило, До кінця стоїмо! Марно обирати бік, де править зло!
Wirująświatła
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