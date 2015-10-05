UA написав:Там щось Спалю пару сербських штабів щоб зря не ходити. Та про царя Звономіра
песня известная, найти текст и ноты было не сложно
[Verse] Cm Zbog Anice i bokala vina, Cm zapalit ću Krajinu do Knina Cm (Zbog Anice i bokala vina, G D G zapalit ću Krajinu do Knina) Cm Zapalit ću dva, tri srpska štaba, Cm da ja nisam dolazio đaba Cm (Zapalit ću dva, tri srpska štaba, G D G da ja nisam dolazio đaba)
[Chorus] Cm Bb G Bb Cm Ej, Anice, kninska kraljice, Bb G Bb Cm Anice, kninska kraljice, Bb G Bb Cm Anice, kninska kraljice, Bb G Bb Cm Anice, kninska kraljice-e-e!
Звучит хорошо. Но интересно почитать и сравнить, как эту операцию описывают английская, русская и украинская Вики, что такое международный суд и миротворцы ООН. А заодно и исключительно позитивную роль национализма. Впрочем, это не нуждается в особых иллюстрациях - примеров пруд пруди.
Туджман був ультранаціоналістом Зараз в Кніні та північній Далмації нічого не нагадую про сербську окупацію. Сербів теж немає. Все спокійно. Для нас цікаве інше. Хорвати які тоді мали 3 млн. населення виставили 200 000 молодих здорових мотивованих бійців Вклипали сербів за 3 доби в дуже складній для наступу місцевості. Хорвати це українці(переважно гуцули) що більше 1000 років тому переселился до Далмації на запрошення візантіців.
Ломка голоса связана с изменениями гортани, которая в подростковом возрасте существенно увеличивается (в 1,5-2 раза у мальчиков, и на 30% у девочек). Увеличиваются также и голосовые связки, к тому же они начинают колебаться целиком, а не только краями, как это было раньше.
Характерные признаки наступления мутации:
Сила голоса у мальчиков растет, но затем верхние ноты, которые раньше давались легко, берутся с трудом.
Могут появиться сипота и скрипучесть.
Проявляется фальшь в голосе
Голос может неожиданно срываться
Происходит понижение голоса: у девочек на 1-2 тона, на октаву у мальчиков.