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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 356357358359
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 10:10

  UA написав:Там щось
Спалю пару сербських штабів щоб зря не ходити.
Та про царя Звономіра

песня известная, найти текст и ноты было не сложно
[Verse]
Cm
Zbog Anice i bokala vina,
Cm
zapalit ću Krajinu do Knina
Cm
(Zbog Anice i bokala vina,
G D G
zapalit ću Krajinu do Knina)
Cm
Zapalit ću dva, tri srpska štaba,
Cm
da ja nisam dolazio đaba
Cm
(Zapalit ću dva, tri srpska štaba,
G D G
da ja nisam dolazio đaba)

[Chorus]
Cm Bb G Bb Cm
Ej, Anice, kninska kraljice,
Bb G Bb Cm
Anice, kninska kraljice,
Bb G Bb Cm
Anice, kninska kraljice,
Bb G Bb Cm
Anice, kninska kraljice-e-e!

кавер тут
https://www.riffusion.com/song/48b6d254 ... 4d6cfb6085
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 11:27

Дети реагируют на нелепые подарки

(воспринимать как юмор, не факт что все запросы правда),
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 07 тра, 2025 14:00, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:40

  ЛАД написав:
  UA написав:Operacija Oluja
Зверніть увагу на середній вік бійців
Тільки командири та поліцаї (приймали участь у повному штатному складі) старщі за 25 років.
https://www.youtube.com/live/ysCH1oPBtJI
Звучит хорошо.
Но интересно почитать и сравнить, как эту операцию описывают английская, русская и украинская Вики, что такое международный суд и миротворцы ООН.
А заодно и исключительно позитивную роль национализма. Впрочем, это не нуждается в особых иллюстрациях - примеров пруд пруди.

Туджман був ультранаціоналістом
Зараз в Кніні та північній Далмації нічого не нагадую про сербську окупацію.
Сербів теж немає.
Все спокійно.
Для нас цікаве інше.
Хорвати які тоді мали 3 млн. населення виставили 200 000 молодих здорових мотивованих бійців
Вклипали сербів за 3 доби в дуже складній для наступу місцевості.
Хорвати це українці(переважно гуцули) що більше 1000 років тому переселился до Далмації на запрошення візантіців.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 12:56

Хто ти, воїн?©

А що, наш "військовий" з не тим ВОСом з'являється тільки тоді, коли треба постукачити?
Місцевий стукачок?
Цікаво, чому йому не зайшла пісня у виконанні нашої Флер? :D
Там же приспів - класний! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:07

  Успіх написав:А що, наш "військовий" з не тим ВОСом з'являється тільки тоді, коли треба постукачити?
у кое кого сейчас новый любовный роман. недавно медальки выпрашивал для своего избранника. Пожелаю им счастья, мира и добра. Природа не запрещает, законы тоже, кто мы такие чтобы осуждать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:14

Гарний голос
https://www.youtube.com/live/iHV6l4v1Xac
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 13:22

а вы знали что у девочек тоже есть ломка голоса?
Ломка голоса связана с изменениями гортани, которая в подростковом возрасте существенно увеличивается (в 1,5-2 раза у мальчиков, и на 30% у девочек). Увеличиваются также и голосовые связки, к тому же они начинают колебаться целиком, а не только краями, как это было раньше.

Характерные признаки наступления мутации:

Сила голоса у мальчиков растет, но затем верхние ноты, которые раньше давались легко, берутся с трудом.

Могут появиться сипота и скрипучесть.

Проявляется фальшь в голосе

Голос может неожиданно срываться

Происходит понижение голоса: у девочек на 1-2 тона, на октаву у мальчиков.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 14:43

бородач с запредельно высоким Eq весело и прикольно рассказывает как устроен мозг. Доступно всем. Ничего заумного.

Wirująświatła
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