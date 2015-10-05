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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:55

  UA написав:Гарний голос
https://www.youtube.com/live/iHV6l4v1Xac

видно неозброєним оком
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:58

  Бетон написав:Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с женщиной с доходом меньше 5 куе в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.


у тебе на пів шостого після десятиріччя прийому стероїдів, сиди і навіть не мрій про відносини на стороні, філософ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:01

  fox767676 написав:через обезьянок на Доробышевского вышли
угадали) про мозг я много уже читал/смотрел, для меня на этом этапе нейронаук ничего нового, а видео почему обезьяны не становятся людьми заинтересовало. В коим то веке ют что то дельное предложил
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:03

Коли відчувається як багатий


все за вас роблять, а ви лише рахуєте бабло!" :D
Можна…


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:05

  fox767676 написав:
  UA написав:Гарний голос
https://www.youtube.com/live/iHV6l4v1Xac

видно неозброєним оком


в школі ми і то краще грали :lol:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:03

Коли хочеться пожартувати, а в тебе не той ВОС))

  Hotab написав:

все за вас роблять, а ви лише рахуєте бабло!" :D
Можна…


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Не так, а так >>>
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:11

Постійна рубрика «закрився за шпінгалєт і багатію»

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:16

Коли вчився, вчився у виші - а так і не навчився вставляти!)

  Hotab написав:Зображення

Як там Флай казав щось скоже - "це ж треба мати 2 дипломи і не той ВОС, щоб НЕ ВМІТИ вставляти нормально картинку!!!" :lol: :lol: :lol:
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  #<1 ... 357358359360
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