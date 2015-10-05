Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 07 тра, 2025 16:55
fox767676
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Додано: Сер 07 тра, 2025 16:58
Бетон написав:
Флер, я подумал. Замислився. И исходя из показаний вашего супруга, сделал для себя вывод, что встречаться мне с
женщиной с доходом меньше 5 куе
в месяц невыгодно.
В идеале, она должна меня содержать. В замен готов предоставить дружбу и качественный секс.
у тебе на пів шостого після десятиріччя прийому стероїдів, сиди і навіть не мрій про відносини на стороні, філософ
prodigy
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Додано: Сер 07 тра, 2025 17:01
fox767676 написав:
через обезьянок на Доробышевского вышли
угадали) про мозг я много уже читал/смотрел, для меня на этом этапе нейронаук ничего нового, а видео почему обезьяны не становятся людьми заинтересовало. В коим то веке ют что то дельное предложил
Wirująświatła
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Додано: Сер 07 тра, 2025 17:03
все за вас роблять, а ви лише рахуєте бабло!"
Можна…
Hotab
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Додано: Сер 07 тра, 2025 17:05
fox767676 написав:
видно неозброєним оком
в школі ми і то краще грали
prodigy
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:03
Hotab написав:
все за вас роблять, а ви лише рахуєте бабло!"
Можна…
Не так, а так >>>
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:11
Hotab
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