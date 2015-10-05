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Не хвилюйся, ми тебе приймаємо який ти є.
Але майже вся країна тебе, Хотаб, не приймає і не сприймає! Не приймає і не сприймає більшість, що - "як так - почалась повномасштабка, а "військовий" виявився лише МИРНОГО часу! Сібався зразу в Занзібар!" Люди платили податки і думали, що якщо раптом війна - то їх захистять військові/спеціально навчені для цього! А не платників податків поженуть, як скот на убой...
І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)