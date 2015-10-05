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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 358359360361
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:01

Коли так поспішав лягти на піч замість захисту країни.


вся країна



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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:12

Коли пролюбив дрона і втік з фронту доглядати кіску

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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:30

Коли приїхав до першої вчительки в 1к і прижився

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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:52

  Успіх написав:І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)
если бы тебе платили деньги за воспитание хотаба, а ему за тупые шутки, вы были бы самые богатые форумчане на форуме.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 07 тра, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:58

Так і живемо

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)
если бы тебе платили деньги за воспиитание хотаба а ему за тупые шутки вы были бы самые богатые форумчане на форуме.

По факту маємо:
Один шукає роботу «щоб отримувати більше ніж вантажник АТБ», інший - нерухомість біля теплих морів.
Тренер і психолог обізян за ̶н̶е̶ ̶м̶е̶д̶а̶л̶ь̶к̶и̶ ̶ «перегляди» пише на замовлення сіквели і 24/7 чергує на форумі.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 21:34

  Wirująświatła написав:
чим Ви здивовані що вертають? Від цих дітей відмовились їх власні родичі, то що дивного що чужі люди теж від них відмовились?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 21:41

  Banderlog написав:чим Ви здивовані що вертають? Від цих дітей відмовились їх власні родичі, то що дивного що чужі люди теж від них відмовились?
меня удивить? (кроме музыки) я выкладываю общую инфу которая в теории может быть людям интересна. Если я выложу то что интересно мне, вы там на своих диванах мозг сломаете.

Wirująświatła
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  #<1 ... 358359360361
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