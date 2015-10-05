Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:01
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:52
Успіх написав:
І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)
если бы тебе платили деньги за воспитание хотаба, а ему за тупые шутки, вы были бы самые богатые форумчане на форуме.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Сер 07 тра, 2025 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:52
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:58
Wirująświatła написав: Успіх написав:
І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)
если бы тебе платили деньги за воспиитание хотаба а ему за тупые шутки вы были бы самые богатые форумчане на форуме.
По факту маємо:
Один шукає роботу «щоб отримувати більше ніж вантажник АТБ», інший - нерухомість біля теплих морів.
Тренер і психолог обізян за ̶н̶е̶ ̶м̶е̶д̶а̶л̶ь̶к̶и̶ ̶ «перегляди» пише на замовлення сіквели і 24/7 чергує на форумі.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 21:34
Wirująświatła написав:
чим Ви здивовані що вертають? Від цих дітей відмовились їх власні родичі, то що дивного що чужі люди теж від них відмовились?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 21:41
Banderlog написав:
чим Ви здивовані що вертають? Від цих дітей відмовились їх власні родичі, то що дивного що чужі люди теж від них відмовились?
меня удивить? (кроме музыки) я выкладываю общую инфу которая в теории может быть людям интересна. Если я выложу то что интересно мне, вы там на своих диванах мозг сломаете.
Wirująświatła
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