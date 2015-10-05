Успіх написав:І лиш тепер всі зрозуміли, що йшли на військового вчитись не з великого патріотизму, не для захисту Батьківщини - а для всяких плюшок(типу швидкого виходу на пенсію і т.п.)
если бы тебе платили деньги за воспиитание хотаба а ему за тупые шутки вы были бы самые богатые форумчане на форуме.
По факту маємо: Один шукає роботу «щоб отримувати більше ніж вантажник АТБ», інший - нерухомість біля теплих морів. Тренер і психолог обізян за ̶н̶е̶ ̶м̶е̶д̶а̶л̶ь̶к̶и̶ ̶ «перегляди» пише на замовлення сіквели і 24/7 чергує на форумі.
Wirująświatła написав:меня удивить? (кроме музыки) я выкладываю общую инфу которая в теории может быть людям интересна. Если я выложу то что интересно мне, вы там на
і шо цікавого? Що в дитбудинках трудні діти? З поганою спадковістю і поганим вихованням? Тим більше якщо вже підлітки... понятно що часто з ними не справляються, особливо люди які не мають своїх дітей і досвіду виховання. Чи мож ви шо айяяй оні в отвєтє за тєх кого пріручілі?)