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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 07 тра, 2025 22:46
Banderlog написав:
Тим більше якщо вже підлітки... понятно що часто з ними не справляються, особливо люди які не мають своїх дітей і досвіду виховання
у тех кто не справляются с детьми нужно отбирать родительские права. почему если не справляешься на работе - вещи в зубы и на выход, а с детьми иначе? у любого поведения есть причина и мотивы. Если они на грани патологий тут конечно сложнее, пока не лечат РАС, СДВГ, УО. но этих детей можно социализировать. Пусть через костыль (ава терапия).
По остальным надо понимать что влияние родителей 5-10%. Остальное - окружение и собственные бзыки. Вместо того чтобы в любой неприятной ситуации увеличивать влияние родителей, нужно работать с бзыками и правильно подбирать ребенку окружение. Не так отдал типа в крутую гимназию а там по факту либо ботаны и жополизы либо буллинг. Чему ребёнок у них научится? потом когда выстреливают проблемы, начинаешь копать их причины и чаще всего докапываешься до того среди окружения ни у кого не было адекватной модели поведения/реагирования.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 07 тра, 2025 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 22:49
Banderlog написав:
і шо цікавого?
А можна незвичне питання?
Хоча, для цієї гілки воно - нормальне!
Що для тебе "щастя"?
Саме для тебе - що це таке?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:01
Успіх написав: Banderlog написав:
і шо цікавого?
А можна незвичне питання?
Хоча, для цієї гілки воно - нормальне!
Що для тебе "щастя"?
Саме для тебе - що це таке?
То наперед знати не мож.
В житті бувають моменти коли людина щаслива, але це не значить, що якщо вони повторяться вона знову буде щаслива.
Бо ми міняємся.
Якщо б ти спитав мене- коли я був щасливий? То питання було б коректнішим...
на кожен час своє щастя.
І чим старша людина стає... тим менше речей її саму тішать.
І більше радості можно отримати радуючи близьких.
Востаннє редагувалось Banderlog
в Сер 07 тра, 2025 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:04
Banderlog написав:
Якщо б ти спитав мене- коли я був щасливий? То питання було б коректнішим...
на кожен час своє щастя
когда то вы мне писали что счастье то для женщин.
Banderlog написав:
І чим старша людина стає... тим менше речей її саму тішать.
а лже наука даже знает ответ почему
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:09
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Якщо б ти спитав мене- коли я був щасливий? То питання було б коректнішим...
на кожен час своє щастя
а когда то вы мне писали что счастье то для женщин.
Ну да. Я і тепер те саме пишу. Дорослий чоловік сам по собі на таке не здатний. Світити він може тільки як місяць, одбитим світлом)
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:16
Wirująświatła написав:
а лже наука даже знает ответ почему
ну ну не треба все валити в купу, якщо Ви визначите саму психологію, і скажете які течії є научними і істинними а які ні то можно було б говорити.
Для мене науки тільки природничі і математика. ) даж медицина іще не зовсім стала доказуємой.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:18
Banderlog написав:
Дорослий чоловік сам по собі на таке не здатний.
в 18веке думали что самолёт невозможен. в 20веке что невозможен искусственный интеллект. в 21м веке думают что счастье невозможно . ну ну.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:25
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Дорослий чоловік сам по собі на таке не здатний.
в 18веке думали что самолёт невозможен. в 20веке что невозможен искусственный интеллект. в 21м веке думают что счастье невозможно . ну ну.
Хіба я так написав?)
Я написав, що морозиво вже не зробить мене щасливим, но якщо я його куплю своїм дітям , то мені теж вділиться од їх щастя.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:27
Banderlog написав:
якщо Ви визначите саму психологію, і скажете які течії є научними і істинними а які ні то можно було б говорити.
чего это я вас должен чему то учить?
отрывок из книни Эмоциональный интеллект. Часть 15.
Интерес. Что это?
Статьи / Эмоции в жизни
Интерес – это чуть ли не самое важное переживание в жизни.
Потому что именно интерес помогает нам сделать нашу жизнь насыщеннее и разнообразнее, помогает выходить из «дня сурка».
Когда мы пробуем что-то новое, новую деятельность, слегка рискуем, то у нас возникает страх, тревога, потому что непонятно что и как, зачем это всё, чем оно кончится. Но если есть интерес, если есть азарт, он помогает перебарывать страх и пробовать новое и адаптироваться к нему.
Интерес – это переживание, которое возникает с первых дней жизни.
Ребенок испытывает интерес к голосу мамы, к её лицу, к её движениям. Потом всё больше и больше исследует этот мир. Если родители не блокируют интерес, а поддерживают его, терпимо относятся, то человек может сохранить на долгие годы, даже на всю свою жизнь, эту способность интересоваться, исследовать мир и себя, способность пробовать новое, вообще способность действовать.
людей, которые достигают успехов в жизни, много интересов, потому что важнейшей составляющей частью мотивации достижения успеха является интерес, стремление к новому, к изучению нового.
Интерес – это то переживание, которое помогает человеку не терять смысл жизни.
Это очень важно. Когда человек теряет интерес к жизни, то – всё, после этого он может взять белую простыню и уже потихоньку ползти на кладбище. Люди, потерявшие интерес к жизни, часто страдают депрессией, вообще часто болеют и, к сожалению, рано умирают.
Я как психолог замечаю, как часто страдают люди, которые имели единственный значимый объект, служивший интересом всей их жизни, и вдруг потеряли его. Этим объектом мог быть муж, или ребёнок, или работа. И вот человек потерял этот объект. Например, развелись, дети выросли и уехали, уволили с работы, в бизнесе кризис, и всё – человек теряет интерес к жизни и впадает в сильнейшую депрессию.
Чтобы быть психологически устойчивым, важно иметь разные сферы жизни, в которых у нас есть интерес и которые доставляют удовольствие.
Это может быть семья, дети, другие люди, хобби, увлечения, деятельность. Много-много всего, к чему есть интерес и от взаимодействия с чем мы получаем удовольствие и радость. И тогда мы в жизни более устойчивые и цельные.
Banderlog написав:
то мені теж вділиться од їх щастя.
это называется воровать эмоции у детей) не криминал, но формирует зависимость и потом ребёнка тяжело отпустить. Кроме того в тяжёлые эмоциональные периоды (которые у детей случаются по любому поводу ОСОБЕННО У ДЕВОЧЕК ) им нужна ваша эмоциональная поддержка (это вся гама не только сюсюканье), а не ваша зависимость от их счастья.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 07 тра, 2025 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 23:34
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Тим більше якщо вже підлітки... понятно що часто з ними не справляються, особливо люди які не мають своїх дітей і досвіду виховання
у тех кто не справляются с детьми нужно отбирать родительские права. почему если не справляешься на работе - вещи в зубы и на выход, а с детьми иначе?
стєсняюсь спросіть, а родітєльські права то шо таке?
самі ж вернули звідки взяли.
Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
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