І чим старша людина стає... тим менше речей її саму тішать. І більше радості можно отримати радуючи близьких.
В першу секунду прочитавши, мені це відгукнулось. Бо це десь і про мене. В той же час згадав, як багато чоловіків з дорослінням стають цинічними матеріалістами по відношенню до жінок (причому молодими і юними точно такими не були) . То як це пояснюється? Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що і з собою не забереш, і що тобі в принципі не цікавий вже спорткар і найостанніший гармін на руці, то зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом. Проте ні! Купа упакованих жлобів , які хочуть «філіпінку за миску рису». . Чому?
Banderlog написав:Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
вы не родитель. хотите обижайтесь хотите нет. Вам бы лучше собак/пчёл разводить. Дети как сад. Если всё делать по уму они будут радовать всю жизнь, а в момент вашей смерти будут держать вас за руку и говорить спасибо.
Banderlog написав:якщо Ви визначите саму психологію, і скажете які течії є научними і істинними а які ні то можно було б говорити.
чего это я вас должен чему то учить?
отрывок из книни Эмоциональный интеллект. Часть 15.
Интерес. Что это? Статьи / Эмоции в жизни Интерес – это чуть ли не самое важное переживание в жизни. Потому что именно интерес помогает нам сделать нашу жизнь насыщеннее и разнообразнее, помогает выходить из «дня сурка».
Когда мы пробуем что-то новое, новую деятельность, слегка рискуем, то у нас возникает страх, тревога, потому что непонятно что и как, зачем это всё, чем оно кончится. Но если есть интерес, если есть азарт, он помогает перебарывать страх и пробовать новое и адаптироваться к нему.
Интерес – это переживание, которое возникает с первых дней жизни. Ребенок испытывает интерес к голосу мамы, к её лицу, к её движениям. Потом всё больше и больше исследует этот мир. Если родители не блокируют интерес, а поддерживают его, терпимо относятся, то человек может сохранить на долгие годы, даже на всю свою жизнь, эту способность интересоваться, исследовать мир и себя, способность пробовать новое, вообще способность действовать.
людей, которые достигают успехов в жизни, много интересов, потому что важнейшей составляющей частью мотивации достижения успеха является интерес, стремление к новому, к изучению нового.
Интерес – это то переживание, которое помогает человеку не терять смысл жизни. Это очень важно. Когда человек теряет интерес к жизни, то – всё, после этого он может взять белую простыню и уже потихоньку ползти на кладбище. Люди, потерявшие интерес к жизни, часто страдают депрессией, вообще часто болеют и, к сожалению, рано умирают.
Я как психолог замечаю, как часто страдают люди, которые имели единственный значимый объект, служивший интересом всей их жизни, и вдруг потеряли его. Этим объектом мог быть муж, или ребёнок, или работа. И вот человек потерял этот объект. Например, развелись, дети выросли и уехали, уволили с работы, в бизнесе кризис, и всё – человек теряет интерес к жизни и впадает в сильнейшую депрессию.
Чтобы быть психологически устойчивым, важно иметь разные сферы жизни, в которых у нас есть интерес и которые доставляют удовольствие. Это может быть семья, дети, другие люди, хобби, увлечения, деятельность. Много-много всего, к чему есть интерес и от взаимодействия с чем мы получаем удовольствие и радость. И тогда мы в жизни более устойчивые и цельные.
Banderlog написав:то мені теж вділиться од їх щастя.
это называется воровать эмоции у детей) не криминал, но формирует зависимость и потом ребёнка тяжело отпустить. Кроме того в тяжёлые эмоциональные периоды (которые у детей случаются по любому поводу ОСОБЕННО У ДЕВОЧЕК ) им нужна ваша эмоциональная поддержка (это вся гама не только сюсюканье), а не ваша зависимость от их счастья.
ну не тіки в дітей, можно іще в жінок, чи собак) я іще коли сад цвіте і бжоли його гвалтують, чи рій з вулика виходить ворую емоції. А поддєржка їм нужна чи моя завісімость це Ви вже зря приліпили і сюсюкання тим більше)
Banderlog написав:Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
вы не родитель. хотите обижайтесь хотите нет. Вам бы лучше собак/пчёл разводить. Дети как сад. Если всё делать по уму они будут радовать всю жизнь, а в момент вашей смерти будут держать вас за руку и говорить спасибо.
відвертість за відвертість. я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син. Я ж не за своїх писав вибирати...
Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. вы же нихуя не знаете. я от вас ни одной умной мысли не услышал - одни стереотипы и комплексы.