RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 361362363364365>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:35

Banderlog


І чим старша людина стає... тим менше речей її саму тішать.
І більше радості можно отримати радуючи близьких.


В першу секунду прочитавши, мені це відгукнулось. Бо це десь і про мене.
В той же час згадав, як багато чоловіків з дорослінням стають цинічними матеріалістами по відношенню до жінок (причому молодими і юними точно такими не були) . То як це пояснюється? Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що і з собою не забереш, і що тобі в принципі не цікавий вже спорткар і найостанніший гармін на руці, то зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом. Проте ні! Купа упакованих жлобів , які хочуть «філіпінку за миску рису». . Чому?
Hotab
 
Повідомлень: 15013
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:35

  Banderlog написав:Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
вы не родитель. хотите обижайтесь хотите нет. Вам бы лучше собак/пчёл разводить. Дети как сад. Если всё делать по уму они будут радовать всю жизнь, а в момент вашей смерти будут держать вас за руку и говорить спасибо.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:39

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:якщо Ви визначите саму психологію, і скажете які течії є научними і істинними а які ні то можно було б говорити.
чего это я вас должен чему то учить?
отрывок из книни Эмоциональный интеллект. Часть 15.

Интерес. Что это?
Статьи / Эмоции в жизни
Интерес – это чуть ли не самое важное переживание в жизни.
Потому что именно интерес помогает нам сделать нашу жизнь насыщеннее и разнообразнее, помогает выходить из «дня сурка».

Когда мы пробуем что-то новое, новую деятельность, слегка рискуем, то у нас возникает страх, тревога, потому что непонятно что и как, зачем это всё, чем оно кончится. Но если есть интерес, если есть азарт, он помогает перебарывать страх и пробовать новое и адаптироваться к нему.

Интерес – это переживание, которое возникает с первых дней жизни.
Ребенок испытывает интерес к голосу мамы, к её лицу, к её движениям. Потом всё больше и больше исследует этот мир. Если родители не блокируют интерес, а поддерживают его, терпимо относятся, то человек может сохранить на долгие годы, даже на всю свою жизнь, эту способность интересоваться, исследовать мир и себя, способность пробовать новое, вообще способность действовать.

людей, которые достигают успехов в жизни, много интересов, потому что важнейшей составляющей частью мотивации достижения успеха является интерес, стремление к новому, к изучению нового.

Интерес – это то переживание, которое помогает человеку не терять смысл жизни.
Это очень важно. Когда человек теряет интерес к жизни, то – всё, после этого он может взять белую простыню и уже потихоньку ползти на кладбище. Люди, потерявшие интерес к жизни, часто страдают депрессией, вообще часто болеют и, к сожалению, рано умирают.

Я как психолог замечаю, как часто страдают люди, которые имели единственный значимый объект, служивший интересом всей их жизни, и вдруг потеряли его. Этим объектом мог быть муж, или ребёнок, или работа. И вот человек потерял этот объект. Например, развелись, дети выросли и уехали, уволили с работы, в бизнесе кризис, и всё – человек теряет интерес к жизни и впадает в сильнейшую депрессию.

Чтобы быть психологически устойчивым, важно иметь разные сферы жизни, в которых у нас есть интерес и которые доставляют удовольствие.
Это может быть семья, дети, другие люди, хобби, увлечения, деятельность. Много-много всего, к чему есть интерес и от взаимодействия с чем мы получаем удовольствие и радость. И тогда мы в жизни более устойчивые и цельные.
  Banderlog написав:то мені теж вділиться од їх щастя.
это называется воровать эмоции у детей) не криминал, но формирует зависимость и потом ребёнка тяжело отпустить. Кроме того в тяжёлые эмоциональные периоды (которые у детей случаются по любому поводу ОСОБЕННО У ДЕВОЧЕК ) им нужна ваша эмоциональная поддержка (это вся гама не только сюсюканье), а не ваша зависимость от их счастья.

ну не тіки в дітей, можно іще в жінок, чи собак) я іще коли сад цвіте і бжоли його гвалтують, чи рій з вулика виходить ворую емоції.
А поддєржка їм нужна чи моя завісімость це Ви вже зря приліпили і сюсюкання тим більше)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:40

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
вы не родитель. хотите обижайтесь хотите нет..



Гадання по фотографіям і заряджання води через телевізор продовжувалось.
Hotab
 
Повідомлень: 15013
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:41

Banderlog Иисус тоже воровал эмоции у кого то? воровство от духовной нищеты. самодостаточный человек отдает своё счастье окружающим, а не кушает его то там то тут.
почитайте https://palomnik.org.ua/amfilohiy_pochaevskiy/
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 07 тра, 2025 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:44

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я он щеня як вибираю то возюсь поки виберу, і то беру мале, а не дорослу собаку. І беру в хазяїна а не йду в прийомнік...
вы не родитель. хотите обижайтесь хотите нет. Вам бы лучше собак/пчёл разводить. Дети как сад. Если всё делать по уму они будут радовать всю жизнь, а в момент вашей смерти будут держать вас за руку и говорить спасибо.

відвертість за відвертість.
я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
Я ж не за своїх писав вибирати...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:45

  Wirująświatła написав:Banderlog Иисус тоже воровал эмоции у кого то? воровство от духовной нищеты.
Ісус -Бог.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:46

  Wirująświatła написав:воровство от духовной нищеты.

Зразу бачу, коли банда йшла з общаги на пляж, то до храму не заходили. :lol:
Water
 
Повідомлень: 2991
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:47

  Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. вы же нихуя не знаете. я от вас ни одной умной мысли не услышал - одни стереотипы и комплексы.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29849
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:50

  Hotab написав:Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом.

Це яку, дві по 25? :lol:
Філіпінки, еритрейки, та інша Шрі-ланка, шо з ними робить, на яку тему розмовлять? :? Ладно ще тягова сила на городі- непалка.
Water
 
Повідомлень: 2991
З нами з: 06.03.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 361362363364365>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4031
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14167)
07.05.2025 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.