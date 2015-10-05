отрывок из книни Эмоциональный интеллект. Часть 15.



Интерес. Что это?

Статьи / Эмоции в жизни

Интерес – это чуть ли не самое важное переживание в жизни.

Потому что именно интерес помогает нам сделать нашу жизнь насыщеннее и разнообразнее, помогает выходить из «дня сурка».



Когда мы пробуем что-то новое, новую деятельность, слегка рискуем, то у нас возникает страх, тревога, потому что непонятно что и как, зачем это всё, чем оно кончится. Но если есть интерес, если есть азарт, он помогает перебарывать страх и пробовать новое и адаптироваться к нему.



Интерес – это переживание, которое возникает с первых дней жизни.

Ребенок испытывает интерес к голосу мамы, к её лицу, к её движениям. Потом всё больше и больше исследует этот мир. Если родители не блокируют интерес, а поддерживают его, терпимо относятся, то человек может сохранить на долгие годы, даже на всю свою жизнь, эту способность интересоваться, исследовать мир и себя, способность пробовать новое, вообще способность действовать.



людей, которые достигают успехов в жизни, много интересов, потому что важнейшей составляющей частью мотивации достижения успеха является интерес, стремление к новому, к изучению нового.



Интерес – это то переживание, которое помогает человеку не терять смысл жизни.

Это очень важно. Когда человек теряет интерес к жизни, то – всё, после этого он может взять белую простыню и уже потихоньку ползти на кладбище. Люди, потерявшие интерес к жизни, часто страдают депрессией, вообще часто болеют и, к сожалению, рано умирают.



Я как психолог замечаю, как часто страдают люди, которые имели единственный значимый объект, служивший интересом всей их жизни, и вдруг потеряли его. Этим объектом мог быть муж, или ребёнок, или работа. И вот человек потерял этот объект. Например, развелись, дети выросли и уехали, уволили с работы, в бизнесе кризис, и всё – человек теряет интерес к жизни и впадает в сильнейшую депрессию.



Чтобы быть психологически устойчивым, важно иметь разные сферы жизни, в которых у нас есть интерес и которые доставляют удовольствие.

Это может быть семья, дети, другие люди, хобби, увлечения, деятельность. Много-много всего, к чему есть интерес и от взаимодействия с чем мы получаем удовольствие и радость. И тогда мы в жизни более устойчивые и цельные.