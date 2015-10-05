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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 362363364365>
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:53

  Banderlog написав:Ісус -Бог.

IMHO, в Ужгородському замку є зображення Бога-творця. :roll:
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:54

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад.
Вам до Лада далеко.)
Нічого я не радив Вам удаляти. Тільки написав свою думку, а Ви хочете обіжайтесь хочете ні.
Нема в Вас Батька, другом для своєї дитини, якщо вона в вас є, ви ще можете бути, а батьком ні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:54

  Water написав:
  Wirująświatła написав:воровство от духовной нищеты.

Зразу бачу, коли банда йшла з общаги на пляж, то до храму не заходили. :lol:

Якщо 10-річні вкрали трохи їжі, то могли зайти в церкву трохи запити винцем під час причастя.

шо з ними робить, на яку тему розмовлять?


Ну халамидникам же треба кухарка і дирка, і як можна дешевше. Навіщо з нею розмовляти?

Он букет тюльпашів раз на рік на восьме березня в 120 доларів /міс помістився - і вже самець. Добре що не на могилках нарвав.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 07 тра, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:55

  Wirująświatła написав:когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб

Потрібно спитать іншого стоматолога.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:56

  Hotab написав:
  Water написав:
  Wirująświatła написав:воровство от духовной нищеты.

Зразу бачу, коли банда йшла з общаги на пляж, то до храму не заходили. :lol:

Якщо 10-річні вкрали трохи їжі, то могли зайти в церкву трохи запити винцем під час причастя.

Десятину залишити? :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 23:58

  Banderlog написав:Нічого я не радив Вам удаляти.

Електрик-стоматолог? :shock:
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:00

  Wirująświatła написав:в 18веке думали что самолёт невозможен. в 20веке что невозможен искусственный интеллект. в 21м веке думают что счастье невозможно . ну ну.

в ШІ ти такий же невіглас як і в психології?
перцептрон винайшли раніше ніж гагарін полетів...
наукові розробки на цю тему вже були в 40-50х роках.

як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:00

Water

Десятину залишити? :shock:


Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?» :)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:01

  Water написав:
  Hotab написав:Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом.

Це яку, дві по 25? :lol:
Філіпінки, еритрейки, та інша Шрі-ланка, шо з ними робить, на яку тему розмовлять? :? Ладно ще тягова сила на городі- непалка.
) за те вона щаслива од миски рису і що білий хазяїн її не бє і дозволяє спати в хаті)
воно б було понятно коли він б сам більше дати не міг, но флай скоріш за все міг б як мусульманин кормити 3 українок.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:03

  Hotab написав:Ну халамидникам же треба кухарка і дирка, і як можна дешевше. Навіщо з нею розмовляти?

Саме з філіпінками такий номер не пройде, там у ту ді̶p̶Жку буде як у прірву, хоча можливо у даному випадку це на краще.
Water
 
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