Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:05
sergey_stasyuk555 написав:
як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))
Пропить курсом антидепресанти?
Water
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:05
Hotab написав: Water
Десятину залишити?
Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?»
А кадилом?
Water
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:08
Banderlog написав: Water написав: Hotab написав:
Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом.
Це яку, дві по 25?
Філіпінки, еритрейки, та інша Шрі-ланка, шо з ними робить, на яку тему розмовлять?
Ладно ще тягова сила на городі- непалка.
) за те вона щаслива од миски рису і що білий хазяїн її не бє і дозволяє спати в хаті
Надивляться усіляких москалів... філіпінки ще ті пройдохи.
Water
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:11
Water написав: sergey_stasyuk555 написав:
як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))
Пропить курсом антидепресанти?
антидепресанти то від депресії) а не для щастя.
Banderlog
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:15
Banderlog написав: Water написав: sergey_stasyuk555 написав:
як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))
Пропить курсом антидепресанти?
антидепресанти то від депресії) а не для щастя.
А ми їх для щастя чемергесом.
Water
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:16
Water написав:
Надивляться усіляких москалів... філіпінки ще ті пройдохи.
хз. Не знайомий не з одною. Тим більше близько. ) я думав вгадати логіку флая. Вона мені теж не понятна.
Чому філіпінка? Мож бідну гуцулку з диких гір
вона йому бошку бистро одгризе)
Banderlog
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:22
Water написав: sergey_stasyuk555 написав:
як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))
Пропить курсом антидепресанти?
чо зразу колеса, є ж інші засоби - всякі травки і порошки ))
крім платних курсів від інфоциган,
є і безкоштовні курси на цю тему:
https://www.coursera.org/learn/the-scie ... well-being
тим хто застряг на рівні босяка члена банди, або індивідуальний курс для віталі:
https://www.coursera.org/learn/the-scie ... -for-teens
sergey_stasyuk555
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:27
Banderlog вона йому бошку бистро одгризе)
Причому на відміну від богомола, навряд що Флайману щось перед цим перепаде.
Hotab
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:47
Banderlog написав:
..........
Та помню я
Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився.
Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели)
Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають)
напевно через сучасну толерантність до євреїв)
Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.
Петлюру, мабуть з інших причин.
Щодо євреїв, то зараз розказують, що у Петлюри не було жодних антисемітських нахилів і він зі своїм урядом всіляко намагався зупинити погроми.
ЛАД
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Додано: Чет 08 тра, 2025 00:59
Hotab написав: Banderlog вона йому бошку бистро одгризе)
Причому на відміну від богомола, навряд що Флайману щось перед цим перепаде.
У випадку богомола вирогідність 50/50, а ось у каракуртів...
Water
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