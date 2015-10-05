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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:05

  sergey_stasyuk555 написав:як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))

Пропить курсом антидепресанти?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:05

  Hotab написав:Water

Десятину залишити? :shock:


Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?» :)

А кадилом? :?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:08

  Banderlog написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Здавалось би, коли у тебе вже йде закат (50+) і ти розумієш що зроби щасливою якусь жінку. Хай щось трохи повідсвічує відбитим місячним сяйвом.

Це яку, дві по 25? :lol:
Філіпінки, еритрейки, та інша Шрі-ланка, шо з ними робить, на яку тему розмовлять? :? Ладно ще тягова сила на городі- непалка.
) за те вона щаслива од миски рису і що білий хазяїн її не бє і дозволяє спати в хаті

Надивляться усіляких москалів... філіпінки ще ті пройдохи.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:11

  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))

Пропить курсом антидепресанти?
антидепресанти то від депресії) а не для щастя.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:15

  Banderlog написав:
  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))

Пропить курсом антидепресанти?
антидепресанти то від депресії) а не для щастя.

А ми їх для щастя чемергесом. :lol:
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:16

  Water написав:

Надивляться усіляких москалів... філіпінки ще ті пройдохи.
хз. Не знайомий не з одною. Тим більше близько. ) я думав вгадати логіку флая. Вона мені теж не понятна.
Чому філіпінка? Мож бідну гуцулку з диких гір :lol: вона йому бошку бистро одгризе)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:22

  Water написав:
  sergey_stasyuk555 написав:як стати щасливим в 21 ст. теж відомо, треба лише купити відповідні курси ))

Пропить курсом антидепресанти?

чо зразу колеса, є ж інші засоби - всякі травки і порошки ))

крім платних курсів від інфоциган,
є і безкоштовні курси на цю тему:
https://www.coursera.org/learn/the-scie ... well-being

тим хто застряг на рівні босяка члена банди, або індивідуальний курс для віталі:
https://www.coursera.org/learn/the-scie ... -for-teens
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:27

Banderlog

вона йому бошку бистро одгризе)


Причому на відміну від богомола, навряд що Флайману щось перед цим перепаде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:47

  Banderlog написав:..........
Та помню я
Історією боротьби за Україну в міжвоєнний період цікавився.
Там шкільна історія та пропаганда багато муті навели)
Он грушевський ангелоподібний а петлюру шото забувають)
напевно через сучасну толерантність до євреїв)
Та і якось недоговорюють про ліві погляди більшості тодішніх державних діячів.

Петлюру, мабуть з інших причин.
Щодо євреїв, то зараз розказують, що у Петлюри не було жодних антисемітських нахилів і він зі своїм урядом всіляко намагався зупинити погроми.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 00:59

  Hotab написав:Banderlog

вона йому бошку бистро одгризе)


Причому на відміну від богомола, навряд що Флайману щось перед цим перепаде.

У випадку богомола вирогідність 50/50, а ось у каракуртів... :lol:
Water
 
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