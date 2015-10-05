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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 08 тра, 2025 01:21
Hotab написав:
..........
Знищується, чи може трохи пошкоджується, хз.
Але там в більшості отой мотлох буксируємий, який є вже і 1947 року випуску . А ота Богдана , Цезар чи Сюзана з цифровими системами наведення , інтегрованими з БПЛА , та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти . А може і більше.
Доречі там якісь суттєві цифри щомісячного виробництва Богдан в Україні. Чи не на десятки вже рахунок.
Вы знаете, в сообщаемые цифры потерь (хоть наши, хоть российские) не верю совсем.
И насчёт десятков Богдан в месяц тоже большие сомнения. Или врут о производстве стволов в РФ. Если РФ не может их изготовить в достаточном количестве при том, что у них это производство было, и якобы вынуждена закупать их у КНДР и Китая, то откуда у нас десятки в месяц при том, что мы их вообще не производили?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 01:36
UA написав:
.......
Хорвати це українці(переважно гуцули) що більше 1000 років тому переселился до Далмації на запрошення візантіців.
Ви впевені, що понад 1000 років тому можно казати про українців?
Може, все ж таки тоді були окремі східно-слов'янські племена?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 02:17
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня
, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....
Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец?
Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают?
Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 02:25
Water написав: Hotab написав:
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Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?»
А кадилом?
А ловчее надо быть, увёртливее!
Не сумел увернуться - сам виноват. Тренируйся дальше.
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