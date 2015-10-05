Hotab написав:.......... Знищується, чи може трохи пошкоджується, хз. Але там в більшості отой мотлох буксируємий, який є вже і 1947 року випуску . А ота Богдана , Цезар чи Сюзана з цифровими системами наведення , інтегрованими з БПЛА , та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти . А може і більше. Доречі там якісь суттєві цифри щомісячного виробництва Богдан в Україні. Чи не на десятки вже рахунок.
Вы знаете, в сообщаемые цифры потерь (хоть наши, хоть российские) не верю совсем. И насчёт десятков Богдан в месяц тоже большие сомнения. Или врут о производстве стволов в РФ. Если РФ не может их изготовить в достаточном количестве при том, что у них это производство было, и якобы вынуждена закупать их у КНДР и Китая, то откуда у нас десятки в месяц при том, что мы их вообще не производили?
Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....
Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец? Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают? Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
sergey_stasyuk555 написав:чо зразу колеса, є ж інші засоби - всякі травки і порошки ))
Приходит мужик к хирургу — Доктор, у меня болит живот. — Ничего, щас отрежем вам уши Мужик испугался и пошёл к терапевту. — Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши:(( — Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.
Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений
Так и запишем: работа способствует развитию маниакально депрессивного психоза 😁
"напоминает" не равно "способствует". приём называется кривая логика. группа "формальные расстройства мышления"
Нарушения последовательности мышления
Паралогическое мышление («кривая логика») — нарушение логических связей, логические ошибки, обусловленные односторонностью и тенденциозностью мышления больного, приводящие его к выводам, противоречащим действительности
Разорванное мышление - отсутствие логической связи между высказываниями, соединение разнородных, не связанных общим смыслом мыслей («в огороде бузина, а в Киеве -— дядька»), грамматический строй речи сохранен
Бессвязное мышление (инкогерентное) — полное отсутствие логических и грамматических связей между словами. Речь больных бессвязная, беспорядочный набор отдельных слов, а также слогов и звуков
Смысловые соскальзывания - необоснованная смена основной мысли рассуждений побочной, второстепенной
Шперрунг («закупорка мысли») — внезапный обрыв мысли