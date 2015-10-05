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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 364365366367>
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 01:21

  Hotab написав:..........
Знищується, чи може трохи пошкоджується, хз.
Але там в більшості отой мотлох буксируємий, який є вже і 1947 року випуску . А ота Богдана , Цезар чи Сюзана з цифровими системами наведення , інтегрованими з БПЛА , та зі здатністю стріляти утрьох синхронно по одній цілі з одночасною доставкою снаряда в одне місце, та з розгортанням чи згортанням менше хвилини, вартує 10-ти . А може і більше.
Доречі там якісь суттєві цифри щомісячного виробництва Богдан в Україні. Чи не на десятки вже рахунок.

Вы знаете, в сообщаемые цифры потерь (хоть наши, хоть российские) не верю совсем.
И насчёт десятков Богдан в месяц тоже большие сомнения. Или врут о производстве стволов в РФ. Если РФ не может их изготовить в достаточном количестве при том, что у них это производство было, и якобы вынуждена закупать их у КНДР и Китая, то откуда у нас десятки в месяц при том, что мы их вообще не производили?
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 01:36

  UA написав:.......
Хорвати це українці(переважно гуцули) що більше 1000 років тому переселился до Далмації на запрошення візантіців.

Ви впевені, що понад 1000 років тому можно казати про українців?
Може, все ж таки тоді були окремі східно-слов'янські племена?
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 02:17

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....

Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец? :)
Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают?
Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 02:25

  Water написав:
  Hotab написав:............
Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?» :)

А кадилом? :?

А ловчее надо быть, увёртливее!
Не сумел увернуться - сам виноват. Тренируйся дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 03:49

  sergey_stasyuk555 написав:чо зразу колеса, є ж інші засоби - всякі травки і порошки ))

Приходит мужик к хирургу
— Доктор, у меня болит живот.
— Ничего, щас отрежем вам уши
Мужик испугался и пошёл к терапевту.
— Доктор, я сейчас был у хирурга, у меня болит живот, он сказал, что надо отрезать уши:((
— Ох уж эти хирурги, всё бы им резать, щас таблетачку дадим, сами отвалятся.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:15

ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:19

  Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений

Так и запишем: работа способствует развитию маниакально депрессивного психоза 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 06:25

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений

Так и запишем: работа способствует развитию маниакально депрессивного психоза 😁

"напоминает" не равно "способствует". приём называется кривая логика. группа "формальные расстройства мышления"

Зображення

Нарушения последовательности мышления

Паралогическое мышление («кривая логика») — нарушение логических связей, логические ошибки, обусловленные односторонностью и тенденциозностью мышления больного, приводящие его к выводам, противоречащим действительности

Разорванное мышление - отсутствие логической связи между высказываниями, соединение разнородных, не связанных общим смыслом мыслей («в огороде бузина, а в Киеве -— дядька»), грамматический строй речи сохранен

Бессвязное мышление (инкогерентное) — полное отсутствие логических и грамматических связей между словами. Речь больных бессвязная, беспорядочный набор отдельных слов, а также слогов и звуков

Смысловые соскальзывания - необоснованная смена основной мысли рассуждений побочной, второстепенной

Шперрунг («закупорка мысли») — внезапный обрыв мысли

воспринимать как шутку :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:29

  Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений

Кто на что учілся.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 08:32

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Hotab написав:............
Ну як «залишити»…
Ну як «десятину».. скільки встигнуть малі вихопити просфор, стільки і візьмуть.
«Кто же за мальцом погонится?» :)

А кадилом? :?

А ловчее надо быть, увёртливее!
Не сумел увернуться - сам виноват. Тренируйся дальше.

Схоже тут нє одна банда. :lol:
Water
 
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