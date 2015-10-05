ЛАД написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня
, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....
Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец?
Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают?
Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?
Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть
А Ви чого такі озлоблені стали?
(те саме спостерігається останніми місяцями і за Продіджі)
А моя порада всім озлобленим - стабільна!
Раджу те саме, що і Холяві))
Всю свою злість спрямуйте на ворога!!!
І тут ваш вік - немає значення! Бо є 100500 способів нашкодити ворогу!
Було б лише бажання!©