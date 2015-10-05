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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 364365366367
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:08

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений


Это вы стукуна у бубен с черниговским квадробером имеете в виду, ну и нашего сверхнесравненного водкосигаретного бизнесмена?

стараюсь не обсуждать форумчан без их скромного присутствия) те кого вы перечислили относительно адекватные. по крайней мере в том что они пишут есть логика и какой-то смысл.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:31

Можливо все - було б лише бажання!;)

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....

Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец? :)
Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают?
Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?

Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть :D
А Ви чого такі озлоблені стали?
(те саме спостерігається останніми місяцями і за Продіджі)

А моя порада всім озлобленим - стабільна! :D
Раджу те саме, що і Холяві))
Всю свою злість спрямуйте на ворога!!!
І тут ваш вік - немає значення! Бо є 100500 способів нашкодити ворогу!
Було б лише бажання!© ;)
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 09:58

  Успіх написав:
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?

Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть :D
А Ви чого такі озлоблені стали?
це хто таке сказав? Що палку перегнуто?
Не Лад ж задав тон в розмову? А те що підтримав...
ну так "джентельменська" поведінка тільки з джентельменами ,а коли говориш з бандитом :lol: то доводиться говорити на доступній йому мові)
Стидісь Біле Перо, мал ти іще аксакалів поправляти :wink:
Давай краще про щастя. Я так розумію в тебе є якісь соображєнія по цьому поводу?
Пан психолог на рахунок емоційної ніщєти частково правий, плакати я теж розучився років в 10. Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей?
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:01

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений


Это вы стукуна у бубен с черниговским квадробером имеете в виду, ну и нашего сверхнесравненного водкосигаретного бизнесмена?

Я чесно кажучи стукуна і квадробобера не розрізняю, якщо брати їх текст без підпису, то непонятно хто де писав) мож то і один бот.
Banderlog
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