Додано: Чет 08 тра, 2025 11:09

Banderlog написав: Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей? Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей?

в этом нет ничего плохого, между людьми постоянно идёт обмен эмоциями, даже между мужиками 40+ на форуме) вы как то реагируете на то что читаете, и своим ответом тоже хотите получить какую то реакцию.вопрос в том, что вы получаете и что отдаете. Если как голубь получаете семечки, а отдаёте какахи это - воровство. Я же не прихожу сюда кого то обгадить? наоборот делюсь каким то материалом, пусть он вам неинтересен, ок - не читайте, на форуме десятки веток с другим материалом. Но читать и гадить - воровство. Я сейчас не про вас лично, те кого я имею в виду сами это понимают.В неформальной группе забуллить кого либо невозможно. То что люди это пытаются делать говорит об их низком уровне интеллекта. У меня нет формальных обязательств кого либо читать и вообще сюда приходить. Лад попал в пожизненный чс. кто будет кидаться какашками пойдёт туда же). всего лишьна мою жизнь это никак не повлияет, на неё влияют другие ценности.больше месяца назад я перестал писать на военной ветке и что? ломки не было. так же её не будет, если я перестану читать вас или кого либо ещё. Так что давайте в каких то уважительных рамках, я по бомжарному не умею и не хочу.в примере с ребенком воровства конечно нет, если вы не алкаш у которого дети - прислуга бегать за пивом. любом случае отдавать нужно больше чем брать. почитайте про жизнь святых, сколько они отдавали и брали.