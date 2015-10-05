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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:08
барабашов написав: Wirująświatła написав:
ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений
Это вы стукуна у бубен с черниговским квадробером имеете в виду, ну и нашего сверхнесравненного водкосигаретного бизнесмена?
стараюсь не обсуждать форумчан без их скромного присутствия) те кого вы перечислили относительно адекватные. по крайней мере в том что они пишут есть логика и какой-то смысл.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:31
ЛАД написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
я такої ж думки про вас) що батько з вас ніякий і ще гірший син.
когда мне стоматолог говорит что надо удалить зуб это одно, а когда уличный гопник это другое. сначала дорастите до моего уровня
, тогда говорите, шоб не обосраться как лад. .....
Ого как! Кто вы у нас - Наполеон, Александр Македонский, Эйнштейн, Трамп наконец?
Мания величия? Может, уже пора к психиатру обратиться? Сверхценные идеи не посещают?
Мальчик, ты уже на форуме обосрался по самые уши, воняет даже через компьютер.
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?
Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть
А Ви чого такі озлоблені стали?
(те саме спостерігається останніми місяцями і за Продіджі)
А моя порада всім озлобленим - стабільна!
Раджу те саме, що і Холяві))
Всю свою злість спрямуйте на ворога!!!
І тут ваш вік - немає значення! Бо є 100500 способів нашкодити ворогу!
Було б лише бажання!©
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Додано: Чет 08 тра, 2025 09:58
Успіх написав:
Не треба перегинати палку.
Ви ж тут колись були одним з декількох найстриманіших і найкультурніших форумчан?
Що трапилось?
Ну мене ще можна зрозуміти - я пройшов майже 3роки війни, стреси на фронті... тому вже ангельські крила на плечах в мене не ростуть
А Ви чого такі озлоблені стали?
це хто таке сказав? Що палку перегнуто?
Не Лад ж задав тон в розмову? А те що підтримав...
ну так "джентельменська" поведінка тільки з джентельменами ,а коли говориш з бандитом
то доводиться говорити на доступній йому мові)
Стидісь Біле Перо, мал ти іще аксакалів поправляти
Давай краще про щастя. Я так розумію в тебе є якісь соображєнія по цьому поводу?
Пан психолог на рахунок емоційної ніщєти частково правий, плакати я теж розучився років в 10. Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:01
барабашов написав: Wirująświatła написав:
ветка напоминает маниакально депресивный психоз. утром и днем пишу только я, вечером на кое кого нападают маниакальные состояния и за 2 часа строчатся 25+ сообщений
Это вы стукуна у бубен с черниговским квадробером имеете в виду, ну и нашего сверхнесравненного водкосигаретного бизнесмена?
Я чесно кажучи стукуна і квадробобера не розрізняю, якщо брати їх текст без підпису, то непонятно хто де писав) мож то і один бот.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:43
Успіх лад у меня в пожизненном чс, прошу его не цитировать. пусть пишет что угодно) и тебе рекомендую не засорять им свои мозги. он будет писать любую дичь, лишь бы с ним общались и спорили. Есть такая девиация. Тоже из серии воровства эмоций. Диагностируется легко, человек не пишет ничего нейтрального или полезного, только провокационный материал, на который кто то обязательно отреагирует. Это реагирование он и жрёт.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 11:02
Banderlog написав:
Давай краще про щастя. Я так розумію в тебе є якісь соображєнія по цьому поводу?
А що "давай", якщо ти вчора увильнув(якщо можна так висловитись) від мого питання про щастя?
Я думав, що ти перелічиш складові свого щастя
Що от то-то і то-то тобі потрібно НА МОМЕНТІ, щоб ти відчув себе щасливим.
Wirująświatła написав:
лад у меня в пожизненном чс, прошу его не цитировать. пусть пишет что угодно) и тебе рекомендую не засорять им свои мозги
Так я хочу підкреслити, що до повномасштабки(і може перший рік при повномасштабці) - за ним не дуже помічалось якихось "озлоблених речей".
Таки війна внесла свої корективи і на форум!
Продіджі, Шаман, Лад, Флер, СТМ... може ще когось забув - змінились в гіршу сторону... в більш "озлоблену" сторону...
Але ще раз НАГОЛОШУЮ!!!
Свою злість спрямовуйте на ворога, а не поміж себе!!!
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Додано: Чет 08 тра, 2025 11:09
Banderlog написав:
Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей?
в этом нет ничего плохого, между людьми постоянно идёт обмен эмоциями, даже между мужиками 40+ на форуме) вы как то реагируете на то что читаете, и своим ответом тоже хотите получить какую то реакцию.
вопрос в том, что вы получаете и что отдаете. Если как голубь получаете семечки, а отдаёте какахи это - воровство. Я же не прихожу сюда кого то обгадить? наоборот делюсь каким то материалом, пусть он вам неинтересен, ок - не читайте, на форуме десятки веток с другим материалом. Но читать и гадить - воровство. Я сейчас не про вас лично, те кого я имею в виду сами это понимают.
В неформальной группе забуллить кого либо невозможно. То что люди это пытаются делать говорит об их низком уровне интеллекта. У меня нет формальных обязательств кого либо читать и вообще сюда приходить. Лад попал в пожизненный чс. кто будет кидаться какашками пойдёт туда же). всего лишь
на мою жизнь это никак не повлияет, на неё влияют другие ценности.
больше месяца назад я перестал писать на военной ветке и что? ломки не было. так же её не будет, если я перестану читать вас или кого либо ещё. Так что давайте в каких то уважительных рамках, я по бомжарному не умею и не хочу.
в примере с ребенком воровства конечно нет, если вы не алкаш у которого дети - прислуга бегать за пивом. любом случае отдавать нужно больше чем брать. почитайте про жизнь святых, сколько они отдавали и брали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 08 тра, 2025 11:28, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 11:34
Успіх написав: Banderlog написав:
Давай краще про щастя. Я так розумію в тебе є якісь соображєнія по цьому поводу?
А що "давай", якщо ти вчора увильнув(якщо можна так висловитись) від мого питання про щастя?
Я думав, що ти перелічиш складові свого щастя
Що от то-то і т
не віляв я. Я можу перелічити показники своєї задоволеності)
а щастя то надто невловима субстанція. Мені часто стає скучно.)
Перелічи тоді сам складові свого.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 11:41
Успіх написав:
Таки війна внесла свої корективи і на форум!
с войной у людей стало меньше положительных эмоций. Страх/непринятие войны наносят ущерб больше, чем шахеды и шо там ещё летит. И сам факт буллинга со стороны русских очень тяжёлый для переживания (это именно буллинг, у них нет адекватных предложений/компромиссов как прямо сейчас можно всё закончить, их цель чтобы буллинг длился вечно).
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Додано: Чет 08 тра, 2025 11:46
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Но термін ворувати емоції не коректний, хіба я їх забираю в людей?
в этом нет ничего плохого, между людьми постоянно идёт обмен эмоциями, даже между мужиками 40+ на форуме) вы как то реагируете на то что читаете, и своим ответом тоже хотите получить какую то реакцию.
про жизнь святих я сам писати можу, дивні Ви речі пишете чому обовязково має бути симетричний обмін? Я даю їм одне, вони мені інше)
І до того ж радості не стає менше коли нею діляться) як і сліз)
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