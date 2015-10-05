RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:59

  Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.

а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.

Но если начать наезд типа "ты що ахуел я сейчас тебя этим кирпичом...по голове.. " резко выходят из за угла ребята и за наезд на малолетку отбирают деньги, часы, одежду. Могут и по голове настучать. Но это не главное. Гопнику нужны эмоции - страх жертвы, дрожащий голос, руки и всё такое. Это "переменная несимметричность". Сначала несиметричный наезд на малого, потом несимметричный откат на того кто наехал.

симметричный обмен - большая редкость и довольно высокий уровень общения.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:08

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.

а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.
.
ви були тим малим? :lol: не нужна їм емоційна реакція, їм нужні потєряшки.
Коротке замикання в голові) і випадання в просрацію.
Точніше, правдоподібний казус беллі. І правдоподібний іменно для Вас.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:18

  Banderlog написав:не нужна їм емоційна реакці
многие гопники вообще ничего не отбирали (что можно было забрать у малолетки в 90х когда и у родителей нифига не было). Просто запугивали, давали лёгкий подсрачник и отпускали.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29857
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 365366367368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8518)
08.05.2025 13:35
Sense Bank (14181)
08.05.2025 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron