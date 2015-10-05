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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 11:59

  Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.

а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.

Но если начать наезд типа "ты що ахуел я сейчас тебя этим кирпичом...по голове.. " резко выходят из за угла ребята и за наезд на малолетку отбирают деньги, часы, одежду. Могут и по голове настучать. Но это не главное. Гопнику нужны эмоции - страх жертвы, дрожащий голос, руки и всё такое. Это "переменная несимметричность". Сначала несиметричный наезд на малого, потом несимметричный откат на того кто наехал.

симметричный обмен - большая редкость и довольно высокий уровень общения.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:08

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.

а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.
.
ви були тим малим? :lol: не нужна їм емоційна реакція, їм нужні потєряшки.
Коротке замикання в голові) і випадання в просрацію.
Точніше, правдоподібний казус беллі. І правдоподібний іменно для Вас.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:18

  Banderlog написав:не нужна їм емоційна реакці
многие гопники вообще ничего не отбирали (что можно было забрать у малолетки в 90х когда и у родителей нифига не было). Просто запугивали, давали лёгкий подсрачник и отпускали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:38

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:ви були тим малим
этим малым будет ваша дочка :D и после покупки кирпичей весь класс будет пиздить её ногами. (в переносном смысле конечно :) шоб папа меньше выёбывался какой он крутой перец. как раз те кто выёбываются меньше всего из себя представляют, это клоуны играющие на публику. Серьёзному человеку это не нужно. Только не рассказывайте что потом будете пиздить всех родителей. Переоценка своих сил ведёт к лишним синякам и гематомам, а не к победе коммунизма.

(мод
:lol: я прекрасно Вас розумію і без матюків.
Ви несете повну чуш)
так шо попросив б поменше експресії, пан психолог.
Шото за обзивання клоуном? В нас презедент клоун :lol: і нічо, не лох...
Чи ви рішили мене поразіть віртуозністю владєнія русскім матом? :lol:
Питання було- в якій ролі Ви виступали в тій сцені, що дозволяєте собі давати поради як поступати коли Вам продають кірпіч?)))
І з якої це радості моя дитина має бути в на побігушках в якихось малих гопніків?
В мене доці чемні.
Старшій скоро 5р, вже потрошила живу рибу в мою минулу відпустку.)
Так шо толк з неї буде
Недовіряю жінкам, що не можуть рибу зарізати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:38

Re: Психологія та інші цікавинки

https://www.village.com.ua/village/busi ... u-dumki-em

Уперше у світі людина з мозковим імплантом Neuralink змогла створити відео на YouTube силою думки, пише Business Insider.

Бред Сміт став третім пацієнтом, якому вживили чип від компанії Ілона Маска. У чоловіка бічний аміотрофічний склероз, через що м’язи не можуть рухатися. На відміну від перших двох пацієнтів Neuralink, Сміт не міг говорити й керував комп’ютером лише за допомогою рухів очима.
Імплант приєднаний до частини головного мозку, що відповідає за рухи, й допомагає рухати курсор на екрані. Завдяки цьому Сміт може друкувати й навіть грати в прості комп’ютерні ігри. Так чоловік відредагував відео для YouTube і самостійно його озвучив – чип обробив відео зі Смітом до його хвороби й створив синтетичну версію голосу за допомогою ШІ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:14

  Banderlog написав:Питання було- в якій ролі Ви виступали в тій сцені, що дозволяєте собі давати поради як поступати коли Вам продають кірпіч?)))
если бы там была моя роль я бы её обозначил. ну правда тяжёло додуматься? зачем каждый раз уточнять где был я. Это ж не блог про мою автобиографию, и выглядит как троллинг. Я всегда обозначаю своё участие / причастность к событиям (если оно участие там есть). Решил на примере ваших детей показать, как тупо выглядят додумки с провокациями. Заметьте с другими форумчанами вы ведёте себя иначе. У вас для каждого человека отдельная библия?
  Banderlog написав:Ви несете повну чуш)
угадайте авторитетное ли для меня ваше мнение :D и шобы я вам это не напоминал каждый раз, избегайте оценочных суждений. это может вы для хотаба авторитет, а для меня - буковки на экране.
  Banderlog написав:В мене доці чемні.
уверен у вас лучшие дети на свете) дети должны быть лучше родителей.
Wirująświatła
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  #<1 ... 365366367368
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