Додано: Чет 08 тра, 2025 11:59

Banderlog написав: чому обовязково має бути симетричний обмін чому обовязково має бути симетричний обмін

в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.Но если начать наезд типа "ты що ахуел я сейчас тебя этим кирпичом...по голове.. " резко выходят из за угла ребята и за наезд на малолетку отбирают деньги, часы, одежду. Могут и по голове настучать. Но это не главное. Гопнику нужны эмоции - страх жертвы, дрожащий голос, руки и всё такое. Это "переменная несимметричность". Сначала несиметричный наезд на малого, потом несимметричный откат на того кто наехал.симметричный обмен - большая редкость и довольно высокий уровень общения.