Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.
а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция.
Но если начать наезд типа "ты що ахуел я сейчас тебя этим кирпичом...по голове.. " резко выходят из за угла ребята и за наезд на малолетку отбирают деньги, часы, одежду. Могут и по голове настучать. Но это не главное. Гопнику нужны эмоции - страх жертвы, дрожащий голос, руки и всё такое. Это "переменная несимметричность". Сначала несиметричный наезд на малого, потом несимметричный откат на того кто наехал.
симметричный обмен - большая редкость и довольно высокий уровень общения.
Banderlog написав:чому обовязково має бути симетричний обмін
в каком смысле симметричный. В бдсм клубе одни бьют других, но хорошо всем, это симметрично? а если не в бдсм клубе гопники избивают малолеток? не сомневайтесь видеть у жертвы страх это тоже обмен эмоциями, поэтому страх и другие эмоции показывать нельзя.
а лучше вообще в "эмоциональный диалог" с кем попало не вступать. В 90х был такой развод, подходит малолетка к кому угодно и говорит "купи кирпич". Если не реагировать он постоит и уйдёт. Потому что ему нужна ваша несимметричная реакция. .
ви були тим малим? не нужна їм емоційна реакція, їм нужні потєряшки. Коротке замикання в голові) і випадання в просрацію. Точніше, правдоподібний казус беллі. І правдоподібний іменно для Вас.
этим малым будет ваша дочка и после покупки кирпичей весь класс будет пиздить её ногами. (в переносном смысле конечно шоб папа меньше выёбывался какой он крутой перец. как раз те кто выёбываются меньше всего из себя представляют, это клоуны играющие на публику. Серьёзному человеку это не нужно. Только не рассказывайте что потом будете пиздить всех родителей. Переоценка своих сил ведёт к лишним синякам и гематомам, а не к победе коммунизма.
(мод
я прекрасно Вас розумію і без матюків. Ви несете повну чуш) так шо попросив б поменше експресії, пан психолог. Шото за обзивання клоуном? В нас презедент клоун і нічо, не лох... Чи ви рішили мене поразіть віртуозністю владєнія русскім матом? Питання було- в якій ролі Ви виступали в тій сцені, що дозволяєте собі давати поради як поступати коли Вам продають кірпіч?))) І з якої це радості моя дитина має бути в на побігушках в якихось малих гопніків? В мене доці чемні. Старшій скоро 5р, вже потрошила живу рибу в мою минулу відпустку.) Так шо толк з неї буде Недовіряю жінкам, що не можуть рибу зарізати.
Уперше у світі людина з мозковим імплантом Neuralink змогла створити відео на YouTube силою думки, пише Business Insider.
Бред Сміт став третім пацієнтом, якому вживили чип від компанії Ілона Маска. У чоловіка бічний аміотрофічний склероз, через що м’язи не можуть рухатися. На відміну від перших двох пацієнтів Neuralink, Сміт не міг говорити й керував комп’ютером лише за допомогою рухів очима. Імплант приєднаний до частини головного мозку, що відповідає за рухи, й допомагає рухати курсор на екрані. Завдяки цьому Сміт може друкувати й навіть грати в прості комп’ютерні ігри. Так чоловік відредагував відео для YouTube і самостійно його озвучив – чип обробив відео зі Смітом до його хвороби й створив синтетичну версію голосу за допомогою ШІ.
Banderlog написав:Питання було- в якій ролі Ви виступали в тій сцені, що дозволяєте собі давати поради як поступати коли Вам продають кірпіч?)))
если бы там была моя роль я бы её обозначил. ну правда тяжёло додуматься? зачем каждый раз уточнять где был я. Это ж не блог про мою автобиографию, по возможности всегда обозначаю своё участие / причастность к событиям (если оно участие там есть).
Решил на примере ваших детей показать, как тупо выглядят додумки с провокациями.
Banderlog написав:Ви несете повну чуш)
угадайте авторитетное ли для меня ваше мнение . Не согласны? сразу пишите с чем согласны. иначе выходит ваше мнение быть не согласным с моим, и это последний раз когда я на такое реагирую.
Wirująświatła написав:он будет писать любую дичь, лишь бы с ним общались и спорили. Есть такая девиация. Тоже из серии воровства эмоций. Диагностируется легко, человек не пишет ничего нейтрального или полезного, только провокационный материал, на который кто то обязательно отреагирует. Это реагирование он и жрёт.
Wirująświatła написав:Ви несете повну чуш) угадайте авторитетное ли для меня ваше мнение . Не согласны? сразу пишите с чем согласны. иначе выходит ваше мнение быть не согласным с моим, и это последний раз когда
угадайте чи авторитетна для мене Ваша думка?) Забавними Ви жизнєнними ситуаціями озабочєні. Стратагєма, що робити якщо підійшов малий дрищ і кірпіч продає. Одразу видно рівень- Суньцзи! Наступний рівень будуть поради як отвєчать на ти хто пожізні пасажир. Надо буде додовбатись то і до стовпа додовбуться, ваша реакція в цій грі ні до чого, далі попросить шкет закурити і скаже шо мокру сігарєту дали, бо обісцяли) або впізнає у вас друга васю і пропише в бубен) з якими емоціями тоді будете реагувати? Підете по друзів в качалку?)) Будете купляти піво і сємкі іншим гопнікам? шоп цим сказати шо знаєте клічкі тих? Не здається вам що ви трохи застрягли в підлітковому віці? Пора вже і про старість подумати) Що лишиться після Вашої смерті? Буде плакать на могилці молода безутішна вдова? Маленькі діти будуть кричати тятя, тятя...?
Banderlog вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный, потому что буллинг, который вы тут типа имитируете, это всегда низкий интеллектуальный уровень. Как и ваши навыки общения. Может где то с алкашами -бомжами они выглядят "на уровне", но по моим меркам - дно.
Тоже идёте в пожизненный ЧС. За тупость и бесполезность (лично для меня)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 08 тра, 2025 16:57, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Віталій, ви дуже органічно вже й Бандерлогу нахамили. Я якось очікував від вас якихось майстер класів з владнання конфліктів чи що.
Это прекрасно что я вас разочаровал. Как я теперь буду с этим жить) вы ничего не пишете, а я должен вас какими то мастер классами развлекать. Что ещё желаете? У меня есть чем заняться, кроме этой ветки.
Чтобы не кормить троллей буду писать реже, в надежде вдруг появится аудитория с которой можно что то обсуждать без хамства и перехода на личности.
П.с. невозможно урегулировать конфликт когда хотя бы одна сторона этого не хочет. Все мастер классы на эту тему - развод. Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.