RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:07

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.

Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36068
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:11

Re: Психологія та інші цікавинки

навіщо хамити бандерлогу


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:16

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.

Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років

По этой причине было бы очень полезна встреча Путина и Зеленского. А за дверями шоб сидели си, Трамп, макрон. и ждали когда стороны договорятся. Когда не работает посредничество это наверное последний вариант.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:19

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.

Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років

По этой причине было бы очень полезна встреча Путина и Зеленского. А за дверями шоб сидели си, Трамп, макрон. и ждали когда стороны договорятся. Когда не работает посредничество это наверное последний вариант.
Тоді точно виграє той, в кого міцніше здоровʼя
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36068
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1486 раз.
Подякували: 8191 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:22

Re: Психологія та інші цікавинки

  Wirująświatła написав:в надежде вдруг появится аудитория

Не уверен, а точнее уверен, что аудитория в 13-15 лет отроду на форуме не появится.
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 190
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:32

  TUR написав:
  Wirująświatła написав:в надежде вдруг появится аудитория

Не уверен, а точнее уверен, что аудитория в 13-15 лет отроду на форуме не появится.
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка

Это стиль общения. Мне так нравится.
Вот чуваку 21 а он себя ведёт как дедушка

Странного в этом нет ничего.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:52

Wirująświatła
У меня есть чем заняться, кроме этой ветки.


Така сама брехня, як і «мне не нужно здесь ваше одобрение и поддержка, я это пишу для себя».

«Для себя» писав у себе в «захалявній книжечці» Тарас Шевченко, да і то намагався потім в маси принести.
А ти без будь якого запиту з боку «неформальної групи» тут все намагаєшся переконати , що ти спеціаліст в психології. Виходить не дуже.
Ти як той шаман-збоченець, який хотів викликати дощ, а викликає «золотий дощ».
Може вже час «рубати кінець»?
Hotab
 
Повідомлень: 15016
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59

  Wirująświatła написав:Banderlog вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный

у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2635
З нами з: 24.06.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:11

Hotab хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувства :lol: шото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова)
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29863
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 366367368369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (606)
08.05.2025 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.