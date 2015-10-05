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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:07
Wirująświatła написав:
Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.
Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:11
навіщо хамити бандерлогу
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:16
Faceless написав: Wirująświatła написав:
Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.
Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років
По этой причине было бы очень полезна встреча Путина и Зеленского. А за дверями шоб сидели си, Трамп, макрон. и ждали когда стороны договорятся. Когда не работает посредничество это наверное последний вариант.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:19
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
Если обе стороны хотят, запираете их в комнате и не выпускаете пока не договорятся. Физ.потребности надавят на мозг и конфликт решится.
Десь так організований конклав в Ватикані вже сотні років
По этой причине было бы очень полезна встреча Путина и Зеленского. А за дверями шоб сидели си, Трамп, макрон. и ждали когда стороны договорятся. Когда не работает посредничество это наверное последний вариант.
Тоді точно виграє той, в кого міцніше здоровʼя
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Faceless
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:22
Wirująświatła написав:
в надежде вдруг появится аудитория
Не уверен, а точнее уверен, что аудитория в 13-15 лет отроду на форуме не появится.
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
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TUR
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:32
TUR написав: Wirująświatła написав:
в надежде вдруг появится аудитория
Не уверен, а точнее уверен, что аудитория в 13-15 лет отроду на форуме не появится.
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
Это стиль общения. Мне так нравится.
Вот чуваку 21 а он себя ведёт как дедушка
Странного в этом нет ничего.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:52
Wirująświatła
У меня есть чем заняться, кроме этой ветки.
Така сама брехня, як і «мне не нужно здесь ваше одобрение и поддержка, я это пишу для себя».
«Для себя» писав у себе в «захалявній книжечці» Тарас Шевченко, да і то намагався потім в маси принести.
А ти без будь якого запиту з боку «неформальної групи» тут все намагаєшся переконати , що ти спеціаліст в психології. Виходить не дуже.
Ти як той шаман-збоченець, який хотів викликати дощ, а викликає «золотий дощ».
Може вже час «рубати кінець»?
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Hotab
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Додано: Чет 08 тра, 2025 17:59
Wirująświatła написав:Banderlog
вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный
у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
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Banderlog
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Додано: Чет 08 тра, 2025 18:11
Hotab
хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувства
шото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова)
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Wirująświatła
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