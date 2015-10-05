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#<1 ... 367368369370 Додано: Чет 08 тра, 2025 18:35 Wirująświatła написав: Hotab хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувства шото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова) хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувствашото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова)

Що означає «випрашивал»?

Хіба вона ним не зароблена, про що вказано у відповідній темі, де щопонеділка зʼявляється новий пост? Зароблена, і відповідно має бути в нього!! Наказ про нагородження відбувся, а невідповідність у формі одягу у військовослужбовця не усунуто. Як так??

От тепер все по статуту!! Догану зняти, медаль надіти!!!

«Попросити» чи ви клянчити хіба ж можна? Є відповідна ж процедура отримання . Он Долярчик іі знає: постить на Великдень привітання в 3-4 темах , збирає подяки за привітання, отримує омріяну медальку , і вже можна комусь пустити пил в очі , що розумний дописувач!!

Барабашову медаль можуть дати лише десь на форумі інсультників. Для їх рівня він гарно комбінує свої оті «і нє 40 -лєтній хрущ». Ти хіба не бачиш, що у нього або маразм який чистять відразу, або питання такого особистого характеру, що читачі крутять пальцем і не реагують на нього. То звідки візьмуться медалі?

А Бандерлог подає дійсно цікаво. В звʼязку з чим мене і здивувало, що «грудь чиста».



Проте мені сподобалась твоя невдоволеність його нагородою)))

Отже він нормально чистить тобі димоход)) Що означає «випрашивал»?Хіба вона ним не зароблена, про що вказано у відповідній темі, де щопонеділка зʼявляється новий пост? Зароблена, і відповідно має бути в нього!! Наказ про нагородження відбувся, а невідповідність у формі одягу у військовослужбовця не усунуто. Як так??От тепер все по статуту!! Догану зняти, медаль надіти!!!«Попросити» чи ви клянчити хіба ж можна? Є відповідна ж процедура отримання . Он Долярчик іі знає: постить на Великдень привітання в 3-4 темах , збирає подяки за привітання, отримує омріяну медальку , і вже можна комусь пустити пил в очі , що розумний дописувач!!Барабашову медаль можуть дати лише десь на форумі інсультників. Для їх рівня він гарно комбінує свої оті «і нє 40 -лєтній хрущ». Ти хіба не бачиш, що у нього або маразм який чистять відразу, або питання такого особистого характеру, що читачі крутять пальцем і не реагують на нього. То звідки візьмуться медалі?А Бандерлог подає дійсно цікаво. В звʼязку з чим мене і здивувало, що «грудь чиста».Проте мені сподобалась твоя невдоволеність його нагородою)))Отже він нормально чистить тобі димоход)) Hotab Повідомлень: 15019 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2384 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 367368369370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4048

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34