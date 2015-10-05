Що означає «випрашивал»?
Хіба вона ним не зароблена, про що вказано у відповідній темі, де щопонеділка зʼявляється новий пост? Зароблена, і відповідно має бути в нього!! Наказ про нагородження відбувся, а невідповідність у формі одягу у військовослужбовця не усунуто. Як так??
От тепер все по статуту!! Догану зняти, медаль надіти!!!
«Попросити» чи ви клянчити хіба ж можна? Є відповідна ж процедура отримання . Он Долярчик іі знає: постить на Великдень привітання в 3-4 темах , збирає подяки за привітання, отримує омріяну медальку , і вже можна комусь пустити пил в очі , що розумний дописувач!!
Барабашову медаль можуть дати лише десь на форумі інсультників. Для їх рівня він гарно комбінує свої оті «і нє 40 -лєтній хрущ». Ти хіба не бачиш, що у нього або маразм який чистять відразу, або питання такого особистого характеру, що читачі крутять пальцем і не реагують на нього. То звідки візьмуться медалі?
А Бандерлог подає дійсно цікаво. В звʼязку з чим мене і здивувало, що «грудь чиста».
Проте мені сподобалась твоя невдоволеність його нагородою)))
Отже він нормально чистить тобі димоход))