RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:35

  Wirująświatła написав:Hotab хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувства :lol: шото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова)

Що означає «випрашивал»?
Хіба вона ним не зароблена, про що вказано у відповідній темі, де щопонеділка зʼявляється новий пост? Зароблена, і відповідно має бути в нього!! Наказ про нагородження відбувся, а невідповідність у формі одягу у військовослужбовця не усунуто. Як так??
От тепер все по статуту!! Догану зняти, медаль надіти!!! :lol:
«Попросити» чи ви клянчити хіба ж можна? Є відповідна ж процедура отримання . Он Долярчик іі знає: постить на Великдень привітання в 3-4 темах , збирає подяки за привітання, отримує омріяну медальку , і вже можна комусь пустити пил в очі , що розумний дописувач!!
Барабашову медаль можуть дати лише десь на форумі інсультників. Для їх рівня він гарно комбінує свої оті «і нє 40 -лєтній хрущ». Ти хіба не бачиш, що у нього або маразм який чистять відразу, або питання такого особистого характеру, що читачі крутять пальцем і не реагують на нього. То звідки візьмуться медалі?
А Бандерлог подає дійсно цікаво. В звʼязку з чим мене і здивувало, що «грудь чиста».

Проте мені сподобалась твоя невдоволеність його нагородою)))
Отже він нормально чистить тобі димоход))
Hotab
 
Повідомлень: 15020
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 22:40

Любов комсомол + весна :)





fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3561
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:57

Той випадок, коли 1к на чотирьох стала відчуватись як гомо-притончик.
Папка з артилерії повернувся якийсь інший.
Розповіді про стволи стали супроводжуватись облизуванням губ, а «покормити кіску сарделькою» прийняло такий формат, що коти з хати втікли.
Шпінгалєти , які робили з 1к трикімнатну (без вікон), задвигати припинили.
Hotab
 
Повідомлень: 15020
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
 
2
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 07:59

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29864
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3480 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 367368369370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4061
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.