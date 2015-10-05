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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 367368369370
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 18:35

  Wirująświatła написав:Hotab хотаб а почему ты выпрашивал медальку только для бандерлога? Надо было для всех просить) или у тебя к нему особые чувства :lol: шото не помню чтобы ты просил медали для UA и Барабашова)

Що означає «випрашивал»?
Хіба вона ним не зароблена, про що вказано у відповідній темі, де щопонеділка зʼявляється новий пост? Зароблена, і відповідно має бути в нього!! Наказ про нагородження відбувся, а невідповідність у формі одягу у військовослужбовця не усунуто. Як так??
От тепер все по статуту!! Догану зняти, медаль надіти!!! :lol:
«Попросити» чи ви клянчити хіба ж можна? Є відповідна ж процедура отримання . Он Долярчик іі знає: постить на Великдень привітання в 3-4 темах , збирає подяки за привітання, отримує омріяну медальку , і вже можна комусь пустити пил в очі , що розумний дописувач!!
Барабашову медаль можуть дати лише десь на форумі інсультників. Для їх рівня він гарно комбінує свої оті «і нє 40 -лєтній хрущ». Ти хіба не бачиш, що у нього або маразм який чистять відразу, або питання такого особистого характеру, що читачі крутять пальцем і не реагують на нього. То звідки візьмуться медалі?
А Бандерлог подає дійсно цікаво. В звʼязку з чим мене і здивувало, що «грудь чиста».

Проте мені сподобалась твоя невдоволеність його нагородою)))
Отже він нормально чистить тобі димоход))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 22:40

Любов комсомол + весна :)





fox767676
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:57

Той випадок, коли 1к на чотирьох стала відчуватись як гомо-притончик.
Папка з артилерії повернувся якийсь інший.
Розповіді про стволи стали супроводжуватись облизуванням губ, а «покормити кіску сарделькою» прийняло такий формат, що коти з хати втікли.
Шпінгалєти , які робили з 1к трикімнатну (без вікон), задвигати припинили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 07:59


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 09:39

Дотримання вимог правил форуму - збережено!

Знову дивна модерація на Марсі!))
Добре, що то тільки НА МАРСІ таке майже ПОСТІЙНО🤦🏻
Що двоє дискутують, чи підколюють один одного, а стирають дописи тільки одного🤦🏻
Другий типу обраний, чи що?
Лизати добе вміє?😁
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:21

  Успіх написав:Знову дивна модерація на Марсі!))
Добре, що то тільки НА МАРСІ таке майже ПОСТІЙНО🤦🏻
Що двоє дискутують, чи підколюють один одного, а стирають дописи тільки одного🤦🏻
Другий типу обраний, чи що?
Лизати добе вміє?😁

"Обострённое чувство справедливости" - оно такое. Просыпается, только когда несправедливость лично тебя касается.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:23

livin' on Ukraine
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:29

Re: Психологія та інші цікавинки

Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:11

  Бетон написав:Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?

Зачем сразу боль? Полюбите лада, проверим) если да, заставим вас орков полюбить. Пусть уходят.
Wirująświatła
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