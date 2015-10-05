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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 368369370371
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Banderlog вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный

у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.
А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець". TUR правильно написал:
Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.
Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.
Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 тра, 2025 11:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?

Зачем сразу боль? Полюбите орков. Пусть уходят.

Я пока не Иисус Христос
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:56

инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)
может успих угадает что за песня..
Wirująświatła
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  #<1 ... 368369370371
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