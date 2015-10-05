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#<1 ... 368369370371 Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51 Banderlog написав: Wirująświatła написав: Banderlog вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный вы странный чел. зная что ваше мнение мне до сраки высрали такой длинный месседж. Или это не мне, а на публику, типа шоб хотаб и к° поржали?. Тогда вы клоун, очень слабо одаренный

у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)

Да, пан Психолог все було не Вам,

а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...

Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...

Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,

вас допускати до дітей не можна. у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)Да, пан Психолог все було не Вам,а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,вас допускати до дітей не можна. Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.

А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець". TUR правильно написал: Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.

Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.

Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили. Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець".правильно написал:И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 09 тра, 2025 11:55, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 34319 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:51 Wirująświatła написав: Бетон написав: Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт? Интересно, если я полюблю боль в плече, она тоже уйдёт?

Зачем сразу боль? Полюбите орков. Пусть уходят. Зачем сразу боль? Полюбите орков. Пусть уходят.

Я пока не Иисус Христос Я пока не Иисус Христос Бетон

Повідомлень: 4921 З нами з: 17.12.22 Подякував: 173 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:56 инструменталка на аккордах известной песни (не путать с минусом)

может успих угадает что за песня..

Wirująświatła

Повідомлень: 29866 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2484 раз. Подякували: 3480 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 368369370371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4067

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34