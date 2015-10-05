Я не особо сомневался в дипломе, этот вопрос меня не очень интересовал. Бывает, человек неплохой специалист и без диплома, а бывает, что диплом есть, а специалиста нет.Banderlog написав:
у вас якийсь сексуальний пунктик на какулях?)
Да, пан Психолог все було не Вам,
а на публіку, щоб Хотаб і ко краще зрозуміли вашу психологію і попрошу занести в протокол до Вас іще не примінялось фізичне насіліє...
Нічого лічно проти Вас я не маю) це Лад думав шо ви якийсь не правильний психолог ) і сумнівався в дипломі...
Ви обичний "ліберальноволонтьорець", з характерними штампами в мисленні,
вас допускати до дітей не можна.
А пунктиков у Виталика много, не только какули. У него такое же болезненное отношение к учёбе, к сексу. Но я не думаю, что он "обичний "ліберальноволонтьорець". TUR правильно написал:
И это не "стиль общения", как рассказывает Виталик. Это его сущность. Он дожил до 45-50 лет, но остался подростком. С детскими обидами и кучей комплексов. Не знаю, какие у него успехи по жизни, наверное, есть, раз он пишет о помещениях под аренду, но он ни разу не упомянул о семье - ни о жене, ни о детях, только о родителях, которые им не занимались. Чтобы не признавать обиду на них, он хвастается своей "самостоятельностью" в подростковом возрасте. Но эта "самостоятельность" сводится к поездкам в Польшу, участию в "банде" и возможности попивать пивко на одесском пляже. При этом у него какая-то прямо ненависть к олимпиадам и "удобным" детям, которым он походя приписывает РАС и вообще считает их чуть ли не УО (умственно отсталыми), даже не представляя себе, что кому-то может быть просто интересно учиться. Что у кого-то может быть интерес к знаниям, а не к пивку. И обидчивость у него совершенно детская.Своей реакцией на неудобные вам вопросы вы напоминаете подростка
Что его "допускати до дітей не можна", согласен. Поэтому его, наверно, в школу работать и не взяли. На что он тоже обижен.
Ну да бог с ним, и так ему, смотрю, вчера целый день посвятили.